Все рубрики раздела
- Какие изменения в медицине ожидают украинцев?22:55
- Детокс после праздников: советы от диетологов21:21
- Китайские медики подсказали, как быстро избавиться от похмелья17:04
- Астропрогноз на январь 2019 года14:02
- Прогонят нищету: древние денежные приметы13:48
- Эффективные зимние ритуалы на семейное счастье и богатство09:46
- Сколько можно хранить еду после новогоднего застолья09:30
- С кем вы должны провести жизнь: родственные души по знаку Зодиака08:33
- Від Пацюка до Свині: Східний гороскоп на 2019 рік по всіх знаках21:39
- Стало известно, почему новогодние праздники полезны для здоровья19:12
Медики подсказали, как избавиться от похмелья без таблеток
Пять научных рецептов борьбы с похмельем.
Существует огромное множество народных способов борьбы с похмельем.
А эти 5 рецептов были подтверждены научными исследованиями, пишет Хроника.инфо со ссылкой на u-news.
Яйца. Они содержат цистеин, который помогает преодолеть симптомы похмелья. Алкоголь расщепляется в компонент под названием ацетальдегид и увеличивает свой уровень в крови, что приводит к таким симптомам, как тошнота, рвота и др. А цистеин способствует расщеплению именно этого «вредного» компонента.
Вода. Употребление алкоголя приводит к обезвоживанию. Сам по себе этиловый спирт является диуретиком, через который мы чаще посещаем туалет, выводя из организма больше воды. Итак, если мы возместим ее отсутствие, то симптомы похмелья снизятся.
Кокосовая вода. Как уже было сказано выше, алкогольные напитки приводят к выводу жидкости из тела. Кокосовая вода также эффективно позволяет восстановить эту потерю, а кроме того, она содержит необходимые электролиты вроде калия и натрия.
Имбирь. Во время похмелья мы сталкиваемся с сильной тошнотой и расстройством желудка. Имбирь позволяет предотвратить или лечить эти симптомы. Он содержит магний, цинк и хром, которые обеспечивают нормальную циркуляцию крови и улучшает работу иммунной системы.
Контрастный душ. Контрастный душ обладает омолаживающим энергию, он стимулирует кровообращение, позволяя организму быстрее избавиться от токсинов.
Теги: Донбасс, здоровье, похмелье, медицина
- На одной из шахт Донетчины горняки объявили голодовку 20:40
- В Минобороны отреагировали на информацию о взятии «в плен» НВФ бойца ВСУ19:48
- В «ДНР» – болваны: Ходаковский пообещал съесть шляпу, если ВСУ применит химоружие18:32
- Налог на посылки из-за границы: сколько теперь будут платить украинцы17:55
- Главари боевиков «ДНР» старательно скрывают реальные потери17:20
- В Донецкой области вор украл мощи из храма из-за их чудодейственной силы16:15
- Все устаканилось: Ходаковский сетует, что украинцам уже не интересна «ДНР»15:40
- Боевики из "ДНР" блокируют движение в Донецке15:00
- «Рассказал о наступлении». Басурин озвучил «показания» взятого в плен «бойца ВСУ»14:46
- В Донецке рассказали, как сбежавший в РФ Ташкент обокрал "ДНР" и "выдавил" Гиркина и Бородая 14:36
- Бизнес-советы Кличко и роман о крахе России: что читали украинцы в 2018 году23:10
- Что следует знать о соцвыплатах в 2019 году?22:59
- Какие изменения в медицине ожидают украинцев?22:55
- Детокс после праздников: советы от диетологов21:21
- Молодым родителям начнут возмещать расходы на няню: подробности21:00
- На одной из шахт Донетчины горняки объявили голодовку 20:40
- Путин по телефону пожаловался Макрону на Украину20:26
- Полиция задержала сталкеров, встретивших Новый год в зоне отчуждения20:04
- В Минобороны отреагировали на информацию о взятии «в плен» НВФ бойца ВСУ19:48
- Политолог озвучил сценарий вероятного нападения РФ на Украину19:30
- Какие изменения в медицине ожидают украинцев?22:55
- Детокс после праздников: советы от диетологов21:21
- Китайские медики подсказали, как быстро избавиться от похмелья17:04
- Астропрогноз на январь 2019 года14:02
- Прогонят нищету: древние денежные приметы13:48
- Эффективные зимние ритуалы на семейное счастье и богатство09:46
- Сколько можно хранить еду после новогоднего застолья09:30
- С кем вы должны провести жизнь: родственные души по знаку Зодиака08:33
- Від Пацюка до Свині: Східний гороскоп на 2019 рік по всіх знаках21:39
- Стало известно, почему новогодние праздники полезны для здоровья19:12
- Новая база данных о переселенцах: В УТСЗН выразили опасения
- Смс поздравления с наступающим Новым 2019 годом Свиньи
- В ОРДО сменили крупного «чиновника»
- Новогодний "подарок": резонансное решение Кремля поставило на уши жителей "Л/ДНР"
- Стало известно, как собаки определяют плохих людей
- Между ВСУ и боевиками произошли смертельные бои: есть убитые
- В «ЛНР» вовсю готовятся к большому наступлению
- «Рассказал о наступлении». Басурин озвучил «показания» взятого в плен «бойца ВСУ»
- Зарплаты не будет! Главарь «ДНР» Пушилин сделал резкое заявление
- В Донецке рассказали, как сбежавший в РФ Ташкент обокрал "ДНР" и "выдавил" Гиркина и Бородая