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Медики рассказали, какие напитки лучше пить в новогоднюю ночь

31.12.2018 20:48
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Медики рассказали, какие напитки лучше пить в новогоднюю ночь

Ночное употребление алкоголя является очень вредным удовольствием для здоровья, тем более, когда оно еще и сочетается с употреблением тяжелой пищи, что обычно происходит в новогоднюю ночь. Об этом заявил психиатр-нарколог Евгений Брюн.

По его словам, самым правильным выбором в новогоднюю ночь станет белое сухое вино. Он уточнил, что употребление сладкого алкоголя хуже всего сказывается на здоровье, поскольку увеличивает нагрузку на печень. Также, он уточнил, что алкоголь в сочетании с сахаром хуже перерабатывается организмом и его воздействие на органы и ткани оказывается более продолжительным. Брюн добавил:

«Лучше белое сухое вино, оно наиболее легкое для печени. Главное — не пить крепкие напитки».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, здоровье, напитки, новый год, медицина
 
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