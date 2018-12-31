Медики рассказали, какие напитки лучше пить в новогоднюю ночь

31.12.2018 20:48

Ночное употребление алкоголя является очень вредным удовольствием для здоровья, тем более, когда оно еще и сочетается с употреблением тяжелой пищи, что обычно происходит в новогоднюю ночь. Об этом заявил психиатр-нарколог Евгений Брюн.

По его словам, самым правильным выбором в новогоднюю ночь станет белое сухое вино. Он уточнил, что употребление сладкого алкоголя хуже всего сказывается на здоровье, поскольку увеличивает нагрузку на печень. Также, он уточнил, что алкоголь в сочетании с сахаром хуже перерабатывается организмом и его воздействие на органы и ткани оказывается более продолжительным. Брюн добавил:

«Лучше белое сухое вино, оно наиболее легкое для печени. Главное — не пить крепкие напитки».

Источник: https://donpress.com