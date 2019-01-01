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Астролог назвал «любимчиков» и «неудачников» 2019 года
Наступивший 2019 год наиболее благополучен для знаков Зодиака огненной стихии, меньше всего повезет Ракам и Козерогам. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такой прогноз в ходе пресс-конференции в Киеве озвучил астролог Влад Росс.
По его словам, «любимчиками» года будут огненные знаки – Стрельцы, Львы и Овны.
«Самые большие счастливчики года – Стрельцы. Их планета – Юпитер, это планета власти, процветания, успеха целый год, она будет давать им целый год возможности достижения успеха, реализации планов. Так что, Стрельцы, вас жду великие дела», – сказал Росс.
Вторые «счастливчики» года – Львы. «Львам просто будет везти, особенно в любви, в каких-то начинаниях», – уточнил астролог.
«И, конечно, знаку Овна будет хорошо. Особенно в плане миграций, дальних поездок. Могут найтись хорошие соратники издалека. Юридические дела могут прекрасно решаться», – считает он.
По прогнозам Росса, более-менее удачным будет год у Водолеев и Близнецов. «У Близнецов будут успехи в деловых отношениях, в браке. Водолеям прекрасно будет создавать новые творческие альянсы, успешным будут широкомасштабные проекты», – дополнил он.
Астролог также указал на «неудачников» года – Рак и Козерог. «Позиция Сатурна к Раку дает ему очень сложные ситуации особенно касательно недвижимости, семьи, трудности в доме, ломка стереотипов, карьерные неудачи. Это же касается Козерогов, для которых особенно неблагоприятна первая половина года. Но в конце года может быть перелом, через который они смогут полностью трансформировать свою жизнь», – продолжил Росс.
«У Рыб – впадение в иллюзии, год переломов и неожиданных ситуаций. Все может быть не так гладко, как хотелось бы Рыбам. Они не любят резких движений, любят плыть по течению, а год не очень способствует этому», – считает Росс.
Для Девы год может быть кризисным особенно в плане профессии и здоровья.
«У Тельцов могут быть неожиданные перемены. Это актуально особенно для людей, которые рождены вначале Тельца. А Телец не любит больших перемен в жизни. Поэтому многое может рушиться в личном плане, в личной жизни», – заключил астролог. Как
сообщалось ранее, также астрологи говорят о продолжение войны на Донбассе в 2019 году вплоть до серьезной эскалации вооруженного конфликта, которая при этом не перейдет в тотальную войну. Завершение войны прогнозируют лишь в 2021 году.
Астрологи заверяют, что 2019 год для Украины будет благополучным, но при этом с сентября будут первые проявления мирового финансового кризиса, поэтому советуют в течение года скупать валюту и не хранить сбережения в гривне. Самыми кризисными месяцами будут январь, июль, август и декабрь.
Теги: Донбасс, знаки Зодиака, астрологический прогноз
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