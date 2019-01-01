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Астрологи составили денежный лунный календарь на январь-2019
Планируя дела согласно лунному календарю, вы сможете стать ближе к успеху. Это весьма непростой месяц, но астрологи отмечают, что справляться с трудностями станет гораздо проще. Главное — жить по законам Вселенной, не отвергая того факта, что мысли являются строительным материалом окружающей нас реальности, пишет from-ua.
1-2 января: начнется месяц с двух идеальных дней в Скорпионе. Убывающая Луна в этом Знаке оказывает невероятно позитивное влияние на все живое. В финансовой сфере перемены будут ждать трудолюбивых и расчетливых людей, которые умеют брать на себя ответственность. Не бойтесь делать это, потому что лучше вас ваши проблемы никто не решит.
3-4 января: убывающая Луна под воздействием энергии Огня — это плохой знак. Луна в Стрельце поспособствует небольшому всплеску творческой энергии, но всё остальное будет в упадке: мотивация, память, трудоспособность и ментальная выносливость. 4 число гораздо опаснее, чем 3, из-за негативного аспекта Луны с Меркурием.
5-6 января: 5 января — последний день убывания лунного диска в Козероге. Стоит следить за своими деньгами, тратя их только на самое необходимое. Это прекрасный день для работы и интеллектуального труда. 6 число — самый опасный день января, потому что Новолуние в том же Знаке будет сочетаться с частичным солнечным затмением. В этот день стоит избегать авантюр, связанных с деньгами, и ни в коем случае не брать займов.
7-9 января: первые три дня роста Луны пройдут в Знаке Водолея. Это будут прекрасные дни для финансовой активности, покупок, заключения сделок и творческих порывов. В бизнесе и финансовых делах вам поможет свежий взгляд на привычные вещи. Старайтесь быть отзывчивыми и не игнорировать просьбы коллег о помощи.
10-11 января: растущая Луна в Рыбах — сочетание не из лучших. Финансовые дела стоит перенести на другое время, а на работе предстоит сохранять спокойствие и смотреть на вещи объективно. Секстиль Луны и Солнца 11 января выбьет многих из колеи, заставив переживать по пустякам.
12-14 января: начальная фаза роста под эгидой Овна — это всегда хорошая новость для любителей активного и даже агрессивного ведения бизнеса. На выходных можно смело тратить деньги и совершать обмен. Во время переговоров в понедельник стоит проявить максимум твердости и непреклонности. Любое проявление слабости конкуренты воспримут как шанс сместить вас с трона.
15-16 января: 15 января — день неудач и дисгармонии. Телец и заключительная фаза роста Луны принесут проблемы в денежных делах. Согласно лунному календарю, в эти два дня стоит ограничить покупки и денежные траты. Не стоит также вести деловые переговоры.
17-18 января: в эти два дня активизируются финансовые потоки. Пойдут дела в гору у бизнесменов, а также у представителей профессий, связанных с управлением персоналом. Постарайтесь показать свои лидерские качества в эти дни, чтобы поразить начальство и самих себя. Старайтесь сохранять уважение подчиненных и коллег.
19-20 января: последние два дня роста Луны пойдут под влиянием стихии Воды, представленной Раком. Это будут одни из самых неблагоприятных дней для финансовой активности во всем январе. Стоит провести их в окружении близких людей и как следует отдохнуть.
21-22 января: 21 число — день лунного затмения во Льве. Это очень неблагоприятное время для любой работы, потому что астрологи отмечают повышенную утомляемость, а также отсутствие финансовой удачи как таковой для большинства людей. Стоит остерегаться эгоизма и импульсивности в делах. 22 число — довольно продуктивный день для ведения переговоров и для деловых встреч. Энергия Огня поможет договориться с кем угодно.
23-24 января: начальная фаза убывания Луны в Знаке Девы — это символ большого успеха для всех, кто умеет упорно работать и учиться на ошибках. Многие проблемы решатся сами собой, но не стоит терять концентрацию. Прислушивайтесь и присматривайтесь к окружающим вас событиям.
25-26 января: дни отдыха удачно попадают на пятницу и субботу. Убывание Луны в Весах — это дни апатии, неуверенности, слабости духа, нежелания работать. Астрологи рекомендуют отложить все основные дела на понедельник. Если верить лунному календарю, то в эти дни энергия Луны будет в упадке, поэтому не стоит совершать никаких покупок и заключать сделок.
27-29 января: Скорпион и убывающая Луна — идеальное сочетание для подведения итогов в конце месяца. Эти три дня хорошо подойдут для любых финансовых дел. Не стоит только браться за все дела сразу и заниматься самокритикой. Желающих предъявить вам претензий итак будет предостаточно.
30-31 января: закончится месяц на позитивной ноте, потому что Стрелец и убывающая Луна в последней стадии абсолютно нейтрализуют все недостатки друг друга. С другой стороны, и позитивные стороны влияния этих двух факторов будут утеряны. Это значит, что каждый человек убудет полностью ответственен за свой успех или поражение.
Теги: Донбасс, деньги, календарь, Луна, астролог
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