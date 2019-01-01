Все рубрики раздела
- Какие изменения в медицине ожидают украинцев?22:55
- Детокс после праздников: советы от диетологов21:21
- Китайские медики подсказали, как быстро избавиться от похмелья17:04
- Астропрогноз на январь 2019 года14:02
- Прогонят нищету: древние денежные приметы13:48
- Эффективные зимние ритуалы на семейное счастье и богатство09:46
- Сколько можно хранить еду после новогоднего застолья09:30
- С кем вы должны провести жизнь: родственные души по знаку Зодиака08:33
- Від Пацюка до Свині: Східний гороскоп на 2019 рік по всіх знаках21:39
- Стало известно, почему новогодние праздники полезны для здоровья19:12
На богатство и семейное счастье: заговоры на начало 2019 года
В начале каждого года мы надеемся, что в нашей жизни появятся новые возможности для достижения успеха, планы будут реализованы, а заветные желания исполнятся. Несомненно, чтобы добиться желаемого, человеку необходимо прикладывать усилия со свой стороны, но и дополнительная помощь не будет лишней. Если вы хотите, чтобы в новом году работа приносила деньги и успех, а в семейной жизни царила гармония, эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают вам воспользоваться эффективными заговорами.
Сильный заговор на богатство
Заговор на богатство поможет вам преодолеть финансовые трудности и обратить удачу на свою сторону. Когда наступят первые морозы, необходимо выйти на улицу и закопать возле ближайшего дерева в снег горсть монет, а затем произнести:
«Как зимой деревья силу накапливают, так и в кошельке моем деньги копиться будут. На деревце листья появятся, а в моем кошельке монет и купюр прибавится».
Для исполнения этого заговора потребуется некоторое время, но и результат будет значительным.
Эффективный заговор на успех
Используя заговор на успех, вы сможете добиться процветания, продвинуться по карьерной лестнице и заслужить расположение руководства. Отправляясь на работу после новогодних праздников, не забудьте взять с собой мандариновую кожуру. Спрячьте ее на своем рабочем мечте и скажите:
«Мандариновое дерево плоды приносит, а моя работа достаток и успех приносить мне будет».
Как только кожура засохнет, закопайте ее в неприметном месте в снегу со словами:
«Отпускаю свои неудачи».
Если заговор подействовал, то его результат будет заметен уже в январе.
Действенный заговор на семейное счастье
При помощи данного заговора вы сможете укрепить семейные узы, оградить близких от зла и постороннего вмешательства и привлечь благополучие в свой дом. В любой день января зажгите в доме белую церковную свечу и пройдитесь с ней по дому со словами:
«Счастье в свой дом забираю и на замок запираю. Никто не сможет забрать у меня то, что принадлежит мне и моей семье. Никто не сможет навредить близким моим. Да будет так».
Оставьте свечу догорать. Повторяйте манипуляции три дня подряд.
Теги: Донбасс, богатство, счастье, заговор, Новый год
- Эффективные зимние ритуалы на семейное счастье и богатство
- Счастье по-украински: лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным
- Роман Доник: Я боюсь, что после ряда провокаций, после спровоцированного начала бойни, под видом сохранения порядка будет проведен государственный переворот
- Рейтинг Знаков Зодиака, которым тяжелее всего дается личное счастье
- Чем владеют "богатые и бедные" мэры украинских городов
- "Украину ждет военный переворот", - спикер "Правого сектора"
- На одной из шахт Донетчины горняки объявили голодовку 20:40
- В Минобороны отреагировали на информацию о взятии «в плен» НВФ бойца ВСУ19:48
- В «ДНР» – болваны: Ходаковский пообещал съесть шляпу, если ВСУ применит химоружие18:32
- Налог на посылки из-за границы: сколько теперь будут платить украинцы17:55
- Главари боевиков «ДНР» старательно скрывают реальные потери17:20
- В Донецкой области вор украл мощи из храма из-за их чудодейственной силы16:15
- Все устаканилось: Ходаковский сетует, что украинцам уже не интересна «ДНР»15:40
- Боевики из "ДНР" блокируют движение в Донецке15:00
- «Рассказал о наступлении». Басурин озвучил «показания» взятого в плен «бойца ВСУ»14:46
- В Донецке рассказали, как сбежавший в РФ Ташкент обокрал "ДНР" и "выдавил" Гиркина и Бородая 14:36
- Бизнес-советы Кличко и роман о крахе России: что читали украинцы в 2018 году23:10
- Что следует знать о соцвыплатах в 2019 году?22:59
- Какие изменения в медицине ожидают украинцев?22:55
- Детокс после праздников: советы от диетологов21:21
- Молодым родителям начнут возмещать расходы на няню: подробности21:00
- На одной из шахт Донетчины горняки объявили голодовку 20:40
- Путин по телефону пожаловался Макрону на Украину20:26
- Полиция задержала сталкеров, встретивших Новый год в зоне отчуждения20:04
- В Минобороны отреагировали на информацию о взятии «в плен» НВФ бойца ВСУ19:48
- Политолог озвучил сценарий вероятного нападения РФ на Украину19:30
- Какие изменения в медицине ожидают украинцев?22:55
- Детокс после праздников: советы от диетологов21:21
- Китайские медики подсказали, как быстро избавиться от похмелья17:04
- Астропрогноз на январь 2019 года14:02
- Прогонят нищету: древние денежные приметы13:48
- Эффективные зимние ритуалы на семейное счастье и богатство09:46
- Сколько можно хранить еду после новогоднего застолья09:30
- С кем вы должны провести жизнь: родственные души по знаку Зодиака08:33
- Від Пацюка до Свині: Східний гороскоп на 2019 рік по всіх знаках21:39
- Стало известно, почему новогодние праздники полезны для здоровья19:12
- Новая база данных о переселенцах: В УТСЗН выразили опасения
- Смс поздравления с наступающим Новым 2019 годом Свиньи
- В ОРДО сменили крупного «чиновника»
- Новогодний "подарок": резонансное решение Кремля поставило на уши жителей "Л/ДНР"
- Стало известно, как собаки определяют плохих людей
- Между ВСУ и боевиками произошли смертельные бои: есть убитые
- В «ЛНР» вовсю готовятся к большому наступлению
- «Рассказал о наступлении». Басурин озвучил «показания» взятого в плен «бойца ВСУ»
- Зарплаты не будет! Главарь «ДНР» Пушилин сделал резкое заявление
- В Донецке рассказали, как сбежавший в РФ Ташкент обокрал "ДНР" и "выдавил" Гиркина и Бородая