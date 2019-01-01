Від Пацюка до Свині: Східний гороскоп на 2019 рік по всіх знаках

01.01.2019 21:39

Східний гороскоп на 2019 рік Свині допоможе вам зазирнути у майбутнє і дізнатися, що чекає кожного із знаків у новому році, який вплив матиме символу року на всі сфери людського життя - стосунки, фінанси, роботу, здоров'я, любов.

2019 рік за Східним гороскопом прийде під знаком Свині. Стихія - Земля. Колір жовтий. Цей символ року вступить у свої права 5 лютого 2019 року, повідмоляє kanalukraina.tv

Східний гороскоп на 2019 рік для знаку Пацюк

У рік Свині на представників знаку Пацюк очікує відносний спокій у сфері роботи і взаємин. Ви нарешті зможете розслабитися і спокійніше реагувати на зміни, що відбуваються навколо вас. Якщо бажаєте досягти висот, перегляньте своє ставлення до світу.

Східний гороскоп на 2019 рік для знаку Бик

Будь-які ситуації, що відбуватимуться у 2019 році, будуть по плечу сильним і працьовитим Бикам. Постарайтеся планувати справи заздалегідь, і тоді ви все встигнете. Стосунки з коханою людиною вас будуть тільки радувати, а ось стороннім намагайтеся менше довіряти.

Східний гороскоп на 2019 рік для знаку Тигр

У 2019 році Тигри часто потраплятимуть у немилість господині року, адже Свиня не надто балує хижаків. Щоб забезпечити собі гідне життя і прогодувати сім'ю, вам доведеться трудитися, не покладаючи рук. Проте і нагорода не змусить на себе довго чекати.

Східний гороскоп на 2019 рік для знаку Кролик

У Кроликів рік не відрізняється значними фінансовими надходженнями. Крім того, є великий ризик крадіжки або обману. Стосунки на особистому фронті можуть погіршитися через вашу нестабільність. Намагайтеся філософськи дивитися на життя, і тоді фортуна вам посміхнеться.

Східний гороскоп на 2019 рік для знаку Дракон

Драконів рік Свині розбурхає змінами і оновленням. Ваші пошуки увінчаються успіхом, і ви зможете змінити і місце роботи, і місце проживання, і навіть сімейний статус. Постарайтеся більш економно витрачати свої фінанси і розраховуйте на власні сили.

Східний гороскоп на 2019 рік для знаку Змія

Символ року чекає від представників знаку Змії завзятості, працьовитості і нових творчих ідей. Лише в цьому випадку ви зможете розраховувати на високі дивіденди. Не проґавте цікаве знайомство, воно може стати знаковим і круто змінити ваше життя.

Східний гороскоп на 2019 рік для знаку Кінь

У 2019 році жваві і життєрадісні Коні часто отримуватимуть похвалу і знаки прихильності від господині року. Головне - доводьте розпочаті справи до кінця і не кидайте на півдорозі. На самотніх представників знаку чекає багатообіцяюча зустріч.

Східний гороскоп на 2019 рік для знаку Коза

Від Кіз у 2019 році буде потрібна швидкість реакції у прийнятті рішень. Фінансами ви не ображені, проте куди витратити отриманий прибуток, щоб не прогоріти - краще порадитися з усіма членами сім'ї. Не пропустіть можливість гарненько відпочити.

Східний гороскоп на 2019 рік для знаку Мавпа

У наступаючому році Мавпам знадобиться їхня здатність знаходити вихід із найрізноманітніших ситуацій. Але при цьому не варто викручуватися і хитрувати. Рік буде насиченим і вражаючим. Побережіть стосунки з близькими, інакше можете залишитися на самоті.

Східний гороскоп на 2019 рік для знаку Півень

Непростий рік чекає на Півнів. Вам часто доведеться доводити символу року, що ви гідні більшого, тож лінуватися буде зовсім ніколи. А ось повноцінний відпочинок ви заслужите приблизно в середині року. У важку хвилину вас підтримають друзі і кохана людина.

Східний гороскоп на 2019 рік для знаку Собака

Цікавий рік чекає на представників знаку Собаки, адже їм доведеться поступитися місцем на троні наступному символу - Свині. Ці знаки непогано ладять між собою, тож проблемних ситуацій в році не передбачається. Особисте життя складатиметься гладко і без сварок.

Східний гороскоп на 2019 рік для знаку Свиня

Ви ж пам'ятаєте, чий рік 2019, якої тварини? Щасливий і зоряний період настає в житті представників знаку Свиня. Так що везіння супроводжує вас у всіх сферах життя. Це вдалий час для старту давно задуманих ідей і реалізації різних проектів.