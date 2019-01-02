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Детокс после праздников: советы от диетологов
«Почистить» организм после новогодних застолий помогут кисломолочные продукты.
Празднование Нового года зачастую растягивается сразу на несколько дней, ведь после того, как утром 1 января все приходят в себя, тут же отправляются в гости к родственникам и знакомым, где непременно вновь попадают за стол.
Об этом рассказала врач-диетолог Людмила Бабич, передает Хроника.инфо со ссылкой на ГолосUA.
Как только в праздничных застольях наметился перерыв и вы наконец-то вернулись к обычному графику жизни, постарайтесь дать своему организму время и силы на разгрузку и избавления от токсинов. Прежде всего, перестаньте употреблять жирные салаты, жаренное и маринование мясо, копченую рыбу и прочие новогодние деликатесы. На несколько дней лучше вообще отказаться от любой животной пищи и выпечки.
Обязательно пейте много свежей воды, желательно минеральной, без газа – она ускорит вывод вредных веществ из организма. Съедайте в день хотя бы несколько плодов – яблоко, хурму, мандарины и так далее, они действуют как природные сорбенты.
«Я рекомендую обязательно включить в рацион кисломолочные продукты. Но важно не переборщить – пол литра кисломолочного напитка в первый день после прекращения застолий – это максимум, желательно невысокой жирности. Секрет прост – кисломолочка ускоряет вывод токсинов, которые образуются при употреблении алкоголя, благодаря чему не только перестает трещать голова, но и мягко снимаются отеки, нормализуется работа печенки и нервной системы. Кроме того, такие напитки обеспечивают организм протеином, витаминами и минералами, которые ускоряют метаболизм и слаженную работу желудочно-кишечного тракта» - советует врач.
Теги: Донбасс, здоровье, праздники, диетолог
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