Все рубрики раздела
- Китайские медики подсказали, как быстро избавиться от похмелья17:04
- Астропрогноз на январь 2019 года14:02
- Прогонят нищету: древние денежные приметы13:48
- Эффективные зимние ритуалы на семейное счастье и богатство09:46
- Сколько можно хранить еду после новогоднего застолья09:30
- С кем вы должны провести жизнь: родственные души по знаку Зодиака08:33
- Від Пацюка до Свині: Східний гороскоп на 2019 рік по всіх знаках21:39
- Стало известно, почему новогодние праздники полезны для здоровья19:12
- На богатство и семейное счастье: заговоры на начало 2019 года16:29
- Астрологи составили денежный лунный календарь на январь-201916:03
Эффективные зимние ритуалы на семейное счастье и богатство
Начало года – особенный период. Открываются новые возможности, а планы реализуются быстрее. Для того, чтобы удача преследовала во всех делах, можно привлечь дополнительную помощь высших сил. Для этого нужно выполнить несложные зимние ритуалы как раз для этого времени года.
Эффективный ритуал на богатство
Он поможет преодолеть финансовые трудности и стать удачливее в новом году. С наступлением первых морозов, нужно выйти на улицу и закопать возле ближайшего дерева в снег горсть монет и произнести: "Как зимой деревья силу накапливают, так и в кошельке моем деньги копиться будут. На деревце листья появятся, а в моем кошельке монет и купюр прибавится". Для исполнения этого заговора потребуется некоторое время, но и результат будет значительным.
Сильный ритуал на успех
Он поможет добиться процветания, продвижения по карьерной лестнице и заслужить расположение руководства. После новогодних праздников в первый рабочий день нужно взять с собой мандариновую кожуру и сказать: "Мандариновое дерево плоды приносит, а моя работа достаток и успех приносить мне будет".
Как только кожура засохнет, закопайте ее в неприметном месте в снегу со словами: "Отпускаю свои неудачи".
Если заговор подействовал, то его результат будет заметен уже в январе.
Действенный заговор на семейное счастье
Он поможет укрепить семейные узы, оградить близких от зла и постороннего вмешательства, а также привлечь благополучие в свой дом. В январский день нужно зажечь в доме белую церковную свечу и пройтись с ней по дому со словами: "Счастье в свой дом забираю и на замок запираю. Никто не сможет забрать у меня то, что принадлежит мне и моей семье. Никто не сможет навредить близким моим. Да будет так".
Оставьте свечу догорать. Повторяйте манипуляции три дня подряд.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, приметы, богатство, счастье, ритуал
- День осеннего равноденствия 23 сентября: поверья и приметы
- Счастье по-украински: лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным
- Как привлечь богатство в 2019 году: три работающих ритуала
- Приметы на счастье: куда бросить монетку, чтобы желание сбылось
- Что положить в кошелек для богатства
- Денежные приметы на 2018 год: как стать богаче и избежать убытков
- Главари боевиков «ДНР» старательно скрывают реальные потери17:20
- В Донецкой области вор украл мощи из храма из-за их чудодейственной силы16:15
- Все устаканилось: Ходаковский сетует, что украинцам уже не интересна «ДНР»15:40
- Боевики из "ДНР" блокируют движение в Донецке15:00
- «Рассказал о наступлении». Басурин озвучил «показания» взятого в плен «бойца ВСУ»14:46
- В Донецке рассказали, как сбежавший в РФ Ташкент обокрал "ДНР" и "выдавил" Гиркина и Бородая 14:36
- В Донецке взорвали мост (ФОТО)11:43
- Между ВСУ и боевиками произошли смертельные бои: есть убитые 10:33
- Зарплаты не будет! Главарь «ДНР» Пушилин сделал резкое заявление10:22
- Россия изменила время пребывания на своей территории для жителей ОРДЛО08:45
- Зеленский заявил, что уже более 130 тысяч человек присоединились к его «президентской» команде17:37
- Главари боевиков «ДНР» старательно скрывают реальные потери17:20
- Китайские медики подсказали, как быстро избавиться от похмелья17:04
- Синоптики предупреждают о серьезном похолодании: свежий прогноз16:45
- Гройсман объяснил, как в 2019 году будет проходить перерасчет пенсий16:32
- В Донецкой области вор украл мощи из храма из-за их чудодейственной силы16:15
- «Умеет врать»: политолог подловил Зеленского на лжи15:55
- Все устаканилось: Ходаковский сетует, что украинцам уже не интересна «ДНР»15:40
- «Не дождетесь!». Мэр Киева раскусил разыгравших его российских пранкеров15:21
- Марк Цукерберг вылетел из пятерки самых богатых людей в мире15:10
- Китайские медики подсказали, как быстро избавиться от похмелья17:04
- Астропрогноз на январь 2019 года14:02
- Прогонят нищету: древние денежные приметы13:48
- Эффективные зимние ритуалы на семейное счастье и богатство09:46
- Сколько можно хранить еду после новогоднего застолья09:30
- С кем вы должны провести жизнь: родственные души по знаку Зодиака08:33
- Від Пацюка до Свині: Східний гороскоп на 2019 рік по всіх знаках21:39
- Стало известно, почему новогодние праздники полезны для здоровья19:12
- На богатство и семейное счастье: заговоры на начало 2019 года16:29
- Астрологи составили денежный лунный календарь на январь-201916:03
- Справка ВПЛ и пенсии: УТСЗН продолжают верификацию переселенцев
- Новая база данных о переселенцах: В УТСЗН выразили опасения
- Смс поздравления с наступающим Новым 2019 годом Свиньи
- Уже отчаялись: украинцы дали прогноз по окончанию войны
- В ОРДО сменили крупного «чиновника»
- Новогодний "подарок": резонансное решение Кремля поставило на уши жителей "Л/ДНР"
- Стало известно, как собаки определяют плохих людей
- Между ВСУ и боевиками произошли смертельные бои: есть убитые
- В «ЛНР» вовсю готовятся к большому наступлению
- Зарплаты не будет! Главарь «ДНР» Пушилин сделал резкое заявление