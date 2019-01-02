Все рубрики раздела
- Китайские медики подсказали, как быстро избавиться от похмелья17:04
- Астропрогноз на январь 2019 года14:02
- Прогонят нищету: древние денежные приметы13:48
- Эффективные зимние ритуалы на семейное счастье и богатство09:46
- Сколько можно хранить еду после новогоднего застолья09:30
- С кем вы должны провести жизнь: родственные души по знаку Зодиака08:33
- Від Пацюка до Свині: Східний гороскоп на 2019 рік по всіх знаках21:39
- Стало известно, почему новогодние праздники полезны для здоровья19:12
- На богатство и семейное счастье: заговоры на начало 2019 года16:29
- Астрологи составили денежный лунный календарь на январь-201916:03
Прогонят нищету: древние денежные приметы
С древних времен украинцы верили в приметы, которые привлекают деньги в дом. Многие из них сейчас уже забыты и, возможно, именно из-за этого ты часто жалуешься на бедность. Передает Clutch.
Старинные денежные приметы
1. Не нужно выносить мусор после заката солнца, ведь вместе с ним ты выносишь достаток.
2. В доме должна быть специальная копилка, в которую каждый день нужно складывать по монете.
3. Не стоит никогда дарить или получать в подарок пустую тару. Чтобы в доме было изобилие в подарочные тарелки, кастрюли и вазы нужно положить конфетку.
4. Когда подаешь милостиню всегда проговаривай в голове: "Да богатеет рука дающего". Смотреть в глаза просящему нельзя.
5. Нельзя на обеденном столе на ночь оставлять лежать купюры и ножи. Пустые бутылки никогда нельзя ставить на стол.
6. Все отражающие поверхности в доме должны быть чистыми.
7. Нельзя свистеть в доме, это разрушает денежную энергию.
8. Когда отдаете из рук в руки долговые деньги, мысленно произнесите "Пусть у тебя всегда будут и у меня приумножаются"
9. Никогда не передавай ничего через порог, ведь он перерезает энергетику.
10. Нельзя стоять на пороге, так ты перекрываешь потом чистой энергии в дом.
11. Никогда не бери на сдачу грязные или порванные купюры, ведь у них грязная энергия.
12. Храни мелочь и банкноты отдельно, ведь монетки могут приуменьшить энергию крупных купюр.
13. Всегда нужно все деньги хранить только в темном месте, чистом и аккуратном.
14. Наличку в кошельке нужно пересчитывать 3 раза в день, крупные суммы — вечером каждой пятницы, весь свой капитал — дважды в месяц по четным числам и только на закате.
15. После получения денежных средств всю сумму нужно снимать со счета и оставлять для ночовки дома на подоконнике под иконой.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, деньги, приметы, нищета
- ПОДБИРАТЬ ЛИ ДЕНЬГИ НА ДОРОГЕ: ЧТО ГОВОРЯТ ПРИМЕТЫ?
- Что положить в кошелек для богатства
- Денежные приметы на 2018 год: как стать богаче и избежать убытков
- Приметы, которые буквально затащат деньги в ваш кошелек
- Как привлечь деньги и удачу в новогоднюю ночь 2019
- Мошенники следят за пенсионерами на рынках (ВИДЕО)
- Главари боевиков «ДНР» старательно скрывают реальные потери17:20
- В Донецкой области вор украл мощи из храма из-за их чудодейственной силы16:15
- Все устаканилось: Ходаковский сетует, что украинцам уже не интересна «ДНР»15:40
- Боевики из "ДНР" блокируют движение в Донецке15:00
- «Рассказал о наступлении». Басурин озвучил «показания» взятого в плен «бойца ВСУ»14:46
- В Донецке рассказали, как сбежавший в РФ Ташкент обокрал "ДНР" и "выдавил" Гиркина и Бородая 14:36
- В Донецке взорвали мост (ФОТО)11:43
- Между ВСУ и боевиками произошли смертельные бои: есть убитые 10:33
- Зарплаты не будет! Главарь «ДНР» Пушилин сделал резкое заявление10:22
- Россия изменила время пребывания на своей территории для жителей ОРДЛО08:45
- Зеленский заявил, что уже более 130 тысяч человек присоединились к его «президентской» команде17:37
- Главари боевиков «ДНР» старательно скрывают реальные потери17:20
- Китайские медики подсказали, как быстро избавиться от похмелья17:04
- Синоптики предупреждают о серьезном похолодании: свежий прогноз16:45
- Гройсман объяснил, как в 2019 году будет проходить перерасчет пенсий16:32
- В Донецкой области вор украл мощи из храма из-за их чудодейственной силы16:15
- «Умеет врать»: политолог подловил Зеленского на лжи15:55
- Все устаканилось: Ходаковский сетует, что украинцам уже не интересна «ДНР»15:40
- «Не дождетесь!». Мэр Киева раскусил разыгравших его российских пранкеров15:21
- Марк Цукерберг вылетел из пятерки самых богатых людей в мире15:10
- Китайские медики подсказали, как быстро избавиться от похмелья17:04
- Астропрогноз на январь 2019 года14:02
- Прогонят нищету: древние денежные приметы13:48
- Эффективные зимние ритуалы на семейное счастье и богатство09:46
- Сколько можно хранить еду после новогоднего застолья09:30
- С кем вы должны провести жизнь: родственные души по знаку Зодиака08:33
- Від Пацюка до Свині: Східний гороскоп на 2019 рік по всіх знаках21:39
- Стало известно, почему новогодние праздники полезны для здоровья19:12
- На богатство и семейное счастье: заговоры на начало 2019 года16:29
- Астрологи составили денежный лунный календарь на январь-201916:03
- Справка ВПЛ и пенсии: УТСЗН продолжают верификацию переселенцев
- Новая база данных о переселенцах: В УТСЗН выразили опасения
- Смс поздравления с наступающим Новым 2019 годом Свиньи
- Уже отчаялись: украинцы дали прогноз по окончанию войны
- В ОРДО сменили крупного «чиновника»
- Новогодний "подарок": резонансное решение Кремля поставило на уши жителей "Л/ДНР"
- Стало известно, как собаки определяют плохих людей
- Между ВСУ и боевиками произошли смертельные бои: есть убитые
- В «ЛНР» вовсю готовятся к большому наступлению
- Зарплаты не будет! Главарь «ДНР» Пушилин сделал резкое заявление