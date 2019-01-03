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Эту рыбу покупать в магазине категорически нельзя
Специалисты подтверждают, что есть виды рыбы, которые лучше вовсе не есть. Из-за различных нарушений в разведении и загрязнения окружающей среды эта рыба может содержать вредные вещества и токсины, пишет from-ua
Кроме прочего очень важно обращать внимание на внешнее состояние рыбы и место ее продажи.
Вот 9 видов рыбы, которую лучше избегать:
1. Тунец.
К сожалению, эта низкокалорийная рыба содержит ртуть. Более того, сейчас не так просто найти эту рыбу в ее естественном месте обитания – ее выращивают на специальных фермах.
Так ее, скорее всего, кормят антибиотиками и гормонами. Именно поэтому специалисты не рекомендует есть более 100г тунца в месяц для взрослых.
Детям ее вовсе давать опасно.
2. Угорь.
Это очень жирный вид рыбы. Он питается отходами, которые находятся в воде, поэтому уровень интоксикации этих видов особенно высок.
Угри в Европе содержат высокое количество ртути. Взрослым не стоит есть более 300г в месяц и детям – не более 200 граммов.
3. Сом.
Сом – рыба, которая может достигать огромных размеров, из-за чего ее часто кормят гормонами.
Чаще всего сом привозят из стран Азии, где контроль не такой строгий и много недобросовестных производителей.
4. Кафельник.
Кафельник – еще одна рыба, которая содержит высокое количество ртути, поэтому ее также лучше избегать, особенно женщинам и детям.
Для мужчин ее потребление должно быть ограничено 100г в месяц.
5. Тилапия.
Тилапия – это достаточно жирная рыба, по концентрации которого она могла бы стать на одну линию с беконом!
Таким образом, если ее слишком много употреблять, рыба повышает уровень плохого холестерина и делает организм более чувствительным к аллергенам.
6. Морской окунь.
В морском окуне также можно обнаружить ртуть. К тому частенько под его именем продают более дешевые сорта рыбы (например, пангасиус).
7. Масляная рыба (строматей).
В этой рыбе можно найти гемпилотоксин, воскообразное вещество, которое придает ей аромат.
Это вещество не усваивается организмом, поэтому, если вы покупаете масляную рыбу, будьте готовы к проблемам с желудком.
Для того, чтобы уменьшить количество этого вещества, лучше всего жарить рыбу или готовить ее на гриле.
8. Скумбрия.
Да, даже скумбрия содержит много ртути. Наше тело не может с ней справиться, поэтому она все больше и больше накапливается. Всем известно, что это очень вредное для здоровья вещество, которое может вызвать различные заболевания.
9. Пангасиус.
Пангасиус чаще всего разводят во Вьетнаме, а конкретно в реке Меконг, которая является одной из самых загрязненных в мире.
В составе рыбы можно найти как ртуть, так и фурацилин, и полифосфаты. Поэтому крайне не рекомендуем вам покупать ее (даже учитывает ее небольшую стоимость).
Теги: Донбасс, покупать, магазин, рыба, вред, ртуть
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