Как ваши личные данные могут обернуться против вас

04.01.2019 16:00

Мошенники всех мастей, воры идентификации, домушники и наводчики, придирчивые и скаредные работодатели – этот народ всегда начеку. Кое-что из личных данных человека может оказаться его слабым местом, ударить по которому найдется много охочих. Итак. что же стоит особенно тщательно оберегать?

Копии паспортов и ИНН

Получившие загранпаспорт или редкую визу часто поступают опрометчиво. Они делятся радостной вестью в соцсетях с фото паспорта в раскрытом виде. Вы так тоже делали? А зря, удалите публикацию.

Дело в том, что во многих странах есть возможность совершить покупку в кредит на ваше имя или под ваше поручительство, располагая данными, идентифицирующими вашу личность. В основном это номер и серия паспорта, кем и когда он выдан, для загранпаспортов срок действия, а еще домашний адрес и место работы. Последнее можно вычислить, много справочной информации есть в Сети, а о своем трудоустройстве люди часто сообщают в открытых миру аккаунтах.

Прежде чем заполнить онлайн-анкету, где запрашивают паспортные данные и код, либо переслать кому-либо фотокопии идентификационных документов по электронной почте, по меньшей мере, убедитесь, что запрос – не ловушка. Сфабриковать письмо или анкету от солидной конторы несложно, Не стоит также диктовать такие данные по телефону. Потом долгов не оберетесь.

Информация о заболеваниях. медикаментах, терапии

На черном рынке базы данных с информацией о состоянии здоровья отдельных людей в ходу. Предотвратить взлом компьютеров компании, где вам оформили страховку, или клиники, где вы лечились, нельзя. Но стоит позаботиться о том, чтобы по крайней мере самому не стать распространителем такой информации.

Многих работодателей интересуют сведения о своих потенциальных и уже нанятых подчиненных. Медицинские данные – под пристальным взором также. Наниматель не станет обучать больного человека и вообще не будет рассчитывать на него в будущем.

В обсуждениях на медфорумах лучше участвовать анонимно, публикаций на данную тематику не создавать. Детского здоровья это также касается.

Документы на права собственности или наследования

Увы, правоустанавливающие документы, часто фабрикуют, особенно когда известны их реестровые номера. Умельцы, скопировавшие данные из акта права собственности на ваше жилье, авто или землю, вряд ли смогут его продать. Разоблачить могут во время предпродажной проверки. Зато не проблема сделать подделку залогом по долговым обязательствам, которые не намерены погашать.

Так что возьмите за правило никому никогда не посылать сканы правоустанавливающих документов.

Кредитная история

Информацию о том, насколько вы добросовестный банковский клиент, разглашать нельзя. Незапятнанная кредитная история вызовет интерес идентификационных воров, которые постараются под ваше имя можно урвать куш побольше.

А вот неважнецкая кредитная история станет препятствием карьерному росту. Избегайте разглашения данных о задолженностях, не сетуйте публично на кредитную яму. Должника, проблемного человека скорее заподозрят в воровстве, коррупции. Да и серьезных дел не доверят.

Путевые заметки

Были время, когда домушникам стоило большого труда вычислить подходящий объект и время отсутствия дома владельцев. А теперь благодаря соцсетям и наводчик не нужен. Богатство, роскошь, траты…Как много людей этим козыряет. Количество жильцов в доме определяют по фото, когда и куда они отлучаются члены семьи– по геолокациям.

"Вопли" на весь мир о грядущем путешествии, семейное фото на курорте с географической меткой – находка для квартирного вора. Так что старайтесь не анонсировать свое отсутствие или скорое прибытие (посты из аэропорта, с вокзала).

Аварии и суды

При мониторинге информации о потенциальном работнике наниматель берет во внимание конфликты с правоохранительной и судебной системой. Изначально ищут данные по открытым источникам. Вот почему начинающему карьеристу неразумно освещать выпавшие на его долю ДТП и судебные тяжбы.

Над степенью вины служба безопасности вряд ли задумается, это уже тонкости. Однако такого претендента на должность могут вычеркунуть из списка благонадежных и миролюбивых.

Источник: http://kr24.com.ua