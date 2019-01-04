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Медики назвали причины утренних мигреней
6 самых распространенных причин головной боли
Утренняя головная боль относится к числу самых неприятных расстройств организма, но для того, чтобы избавиться от неё, порой бывает недостаточно обезболивающих таблеток, передает Хроника.инфо со ссылкой на Нealthystyle.
Необходимо знать причины приступов этой боли, и о 6 самых распространенных рассказали эксперты из Германии.
Вы слишком много спите. Человеку требуются 7-8 часов сна ежедневно, но если вы расходуете на отдых более 9 часов, то это может стать причиной утренней головной боли. Чрезмерный сон уменьшает уровень серотонина в мозге, а это, в свою очередь, сокращает приток крови к мозгу и вызывает головные боли.
Избыток алкоголя. Самая очевидная причина, которая может только прийти в голову. Избыток алкоголя, употребленного накануне, приводит к симптомам похмелья с утра. Даже несколько алкогольных напитков вызывают обезвоженность, что уменьшает приток крови к мозгу и становится причиной головной боли.
Нехватка сна. Когда вы недосыпаете, то стрессовые гормоны вызывают учащённое сердцебиение, повышение артериального давления, уровня стресса и, как следствие, утренние головные боли. Помните о том, что спать необходимо 7-8 часов каждый день.
Депрессия. Связанные с депрессией головные боли могут проявляться в любое время суток, но довольно часто они атакуют именно с утра. Депрессия нарушает качество сна, уменьшая его продолжительность, или наоборот, увеличивая, что в любом случае становится причиной головных болей.
Избыточное количество кофеина. Когда вы потребляете слишком много кофе и не ложитесь спать в положенное время, то это может стать причиной головных болей. Они наиболее встречаются именно у фанатов кофе.
Нарушение баланса «гормонов счастья». Действительно, можно стать жертвой головных болей с утра, если ваш организм производит слишком большое количество «гормона счастья» эндорфина. Этот гормон влияет на показатели серотонина, а они уменьшают приток крови к мозгу и вызывают головные боли.
Теги: Донбасс, мигрень, медицина, утро
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