Стоматологи назвали продукты, провоцирующие появление кариеса

04.01.2019 22:48

Обнаружена неожиданная опасность тушеных овощей.



Овощи считают полезной пищей, однако стоматологи бьют тревогу: тушеные овощи могут сильно попортить зубы.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.



Во время эксперимента специалисты обнаружили, что овощи, приготовленные путем тушения или жарки, содержат большое количество кислот. Последние плохо влияют на зубы – развивают кариес.



Хуже всего влияют на зубы жареные баклажаны, кабачки и отварная паприка.



Поскольку состояние зубов влияет на общее состояние здоровья человека, стоматологи советуют следить за полостью рта, периодически посещать стоматолога и дважды в день чистить зубы.