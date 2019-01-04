Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Время выведения алкоголя из организма: когда можно садиться за руль

04.01.2019 18:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Время выведения алкоголя из организма: когда можно садиться за руль

На утро после вечера застолья за руль готовы сесть 26% женщин и 23% мужчин. А среди молодых водителей (18-24 года) эти цифры достигают шокирующих 45%.

В реальности, никто не может знать, через какое время ваш организм полностью выведет алкоголь. После обильных возлияний, а в нашей стране мало кто ограничивается “одним дринком”, перерыв между принятием спиртного и вождением автомобиля должна составлять хотя бы сутки.

Никогда не пейте алкоголь накануне, если завтра с утра вам следует сесть за руль. Тем более не расслабляйтесь даже слабым пивом во время вождения. Алкоголь и автомобиль – абсолютно несовместимые вещи.

К слову, водители смогут сесть за руль после употребления виски: «Абсолютно безопасно», фото. Стартап выпустил безалкогольный виски Arkay, который можно пить даже непосредственно перед тем, как сесть за руль.

Напиток называют абсолютно безвредным, отмечая, что по вкусу он не отличается от обычного.

Для автомобилистов предлагают бутылки небольшого объема – по 15 долларов, а для семьи объем побольше – по 40 долларов.

Также в сообщении сказано, что вкусовые качества виски позволяют смешивать его с содовой в традиционных пропорциях и получать аналогичный алкогольному варианту вкус.

К слову, алкоголь не является откровенно вредным продуктом, заявили ученые, но все зависит от качества и количества употребляемого алкоголя.

Люди, употребляющие небольшие порции спиртного, гораздо реже попадают в больницы, чем полные трезвенники или алкоголики. К такому выводу пришли ученые, пишет Hyser.

«Мы не в коем случае не намекаем на то, что всем трезвенникам нужно срочно начать пить. С другой стороны, наше исследование показывает, что влияние алкоголя на здоровье человека нельзя обрисовать одним словом», — заявил Кен Мукамал из Гарвардского университета (США).

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, алкоголь, авто, автомобиль
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх