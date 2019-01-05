Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Медики назвали напиток, провоцирующий появление прыщей

05.01.2019 22:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Медики назвали напиток, провоцирующий появление прыщей

Отказ от этого продукта способен излечить акне за месяц.

Дерматологи и диетологи уже несколько лет обсуждают связь между появлением акне (угревой болезни) у взрослых и наличием в рационе молока. 

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Космо.

Голливудский дерматолог Нигма Талиб, которой доверяют свои лица Кейт Босуорт и Оливия Манн, утверждает, что связь действительно есть.

Более того, она выпустила книгу, в которой условно разделила разную проблематику кожи на несколько типов : «молочное лицо», «глютеновое лицо», «винное лицо» и «сахарное лицо». Талиб уверена: убрав из рациона группу определенных продуктов (сахар, алкоголь, молочные продукты), можно изменить кожу до неузнаваемости, в лучшем понимании этого выражения, конечно же.

Действительно, исследования показали, что гормоны, содержащиеся в молоке и, особенно, в обезжиренном молоке, провоцируют появление прыщей на лице. 

Результаты исследования, проведенного в Гарвардском университете общественного здоровья, поражают: 44% из 47000 девушек, регулярно употребляющих обезжиренное молоко, наблюдают появление прыщей и угревой сыпи! В то же время, отказ от молока на месяц разительно меняет состояние их кожи - количество высыпаний сокращается вполовину.

В общем, пить или не пить - личный вопрос каждого, но одно стоит учитывать определенно: следить за реакцией своего организма на те или иные продукты нужно всегда! Мы никогда не знаем, какой гормон или консервант добавлен в безопасное для талии, но небезопасное для кожи обезжиренное латте.

 



Теги: Донбасс, напиток, прыщ, медики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх