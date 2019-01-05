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Медики назвали напиток, провоцирующий появление прыщей
Отказ от этого продукта способен излечить акне за месяц.
Дерматологи и диетологи уже несколько лет обсуждают связь между появлением акне (угревой болезни) у взрослых и наличием в рационе молока.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Космо.
Голливудский дерматолог Нигма Талиб, которой доверяют свои лица Кейт Босуорт и Оливия Манн, утверждает, что связь действительно есть.
Более того, она выпустила книгу, в которой условно разделила разную проблематику кожи на несколько типов : «молочное лицо», «глютеновое лицо», «винное лицо» и «сахарное лицо». Талиб уверена: убрав из рациона группу определенных продуктов (сахар, алкоголь, молочные продукты), можно изменить кожу до неузнаваемости, в лучшем понимании этого выражения, конечно же.
Действительно, исследования показали, что гормоны, содержащиеся в молоке и, особенно, в обезжиренном молоке, провоцируют появление прыщей на лице.
Результаты исследования, проведенного в Гарвардском университете общественного здоровья, поражают: 44% из 47000 девушек, регулярно употребляющих обезжиренное молоко, наблюдают появление прыщей и угревой сыпи! В то же время, отказ от молока на месяц разительно меняет состояние их кожи - количество высыпаний сокращается вполовину.
В общем, пить или не пить - личный вопрос каждого, но одно стоит учитывать определенно: следить за реакцией своего организма на те или иные продукты нужно всегда! Мы никогда не знаем, какой гормон или консервант добавлен в безопасное для талии, но небезопасное для кожи обезжиренное латте.
Теги: Донбасс, напиток, прыщ, медики
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