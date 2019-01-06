Ваш камень-оберег и ангел-хранитель по Знаку Зодиака

06.01.2019 19:59

Все люди находятся примерно в равных условиях, но у каждого есть свои талисманы и обереги, которые наилучшим образом защищают нас.

Все Знаки Зодиака подразделяются на четыре стихии: Земля, Воздух, Вода и Огонь. Специалисты по биоэнергетике рекомендуют выбирать камни-талисманы именно в соответствии с принадлежностью к одной из этих групп, потому что у этих людей есть особые сходства. Например, Знаки Огня достаточно импульсивны, потому им нужна защита от необдуманных решений. Земным Знакам может понадобиться мотивация, водным — позитив, а воздушным — умиротворение, пишет killtime.

Стихия Воздуха

В эту стихию входят Близнецы, Водолей, Весы. Представители этих Знаков весьма эмоциональны, но они умеют держать всё в себе и не показывать этого. «Воздушные» люди не особо хорошо умеют планировать будущее, зато в настоящем времени умеют жить очень ярко. Большую часть времени они тратят на работу, развлечения, личные дела. Им нужно больше любви и чувственности. Именно поэтому турмалин, особенно розовый, будет наилучшим помощником в делах амурных для Близнецов, Водолеев и Весов. Этот камень поможет правильно выбрать вторую половинку и стремиться к любви в целом, ведь воздушные Знаки частенько забывают про эту сферу жизни напрочь. Отчасти турмалин еще и помогает в поисках творческого вдохновения.

Еще одним хорошим камнем-талисманом для этих людей будет топаз, который умеет успокаивать в нужный момент. Иногда бывает так, что людям воздушной стихии не хватает банального самоконтроля. В жизни они ориентируются очень плохо, порой отдавая предпочтение неправильным увлечениям, людям.

Запутаться по жизни людям Воздуха очень просто. Это значит, что нужно присутствие какой-то силы, которая сдерживала бы их от принятия неправильных решений. Например, Водолеи не умеют говорить людям «нет», потому зачастую проживают жизнь бок о бок с теми, кто им не нравится, кто ими пользуется.

Камень топаз поможет справиться со всеми внутренними проблемами и эмоциональным диссонансом. Этот камень поднимает настроение и вселяет уверенность.

В любви поможет сердолик. Этот камень отгоняет негативных личностей от людей стихии Воздуха.

Помогает он больше всего Весам, потому что именно Весы чаще всего выбирают в качестве второй половинки людей, которые по всем параметрам им не подходят. Сердолик помогает также спасаться от негативного влияния врагов и недоброжелателей.

Стихия Воды

Раки, Скорпионы и Рыбы, несмотря на принадлежность к одной стихии, — довольно разные люди. Для них природа подготовила разные талисманы. Ракам, например, необходимо избавляться от капризности, ревнивости, недоверчивости. У Раков часто бывает незаслуженно высокая самооценка, что лишает их друзей, ведь общение с представителями этого Знака Зодиака иной раз превращается в тотальный кошмар.

Практически все эти минусы Раков может закрыть камень изумруд. Его называют камнем правды и чистоты. Раки под воздействием изумрудов превращаются постепенно в лучшую версию себя самих.

Скорпионы — люди, у которых настроение меняется настолько часто, что это может выводить из себя даже самых близких родственников. Даже самые терпеливые люди рядом со Скорпионами могут превращаться в нервных и злых. Аквамарин может решить эту проблему раз и навсегда. У камня накопительный эффект, поэтому стоит его носить рядом с собой постоянно. Он подарит Скорпионам невероятное спокойствие, наделит этих людей способностью правильно воспринимать критику и лишит бессмысленной и разрушающей все вокруг ревности. Этот камень-талисман помогает бороться с желанием мести и злобой.

Скорпионы завистливы, поэтому аквамарин им просто необходим. Это единственный камень, который помогает Скорпионам буквально во всем.

Рыбы — это оплот меланхоличности и невероятного творческого запаса. Лучший камень-талисман и защитник для Рыб — опал. Бывает два типа опалов — черные и белые. Черный категорически запрещен Рыбам, потому что он сделает их злыми и завистливыми, мелочными и эгоистичными. Белый опал разрешает эти проблемы, а не усугубляет их. Характер Рыб неустойчивый, поэтому белый опал — лучший выбор. Он сделает жизнь Рыб более структурированной, понятной. Он уберет излишнюю тягу к грусти, одиночеству. Опал помогает также доводить начатые дела до конца, не бояться неурядиц. Это камень равновесия, спокойствия и одаренности. Он словно специально создан для людей, рожденных под Знаком Рыб.

Стихия Земли

Земные Знаки Зодиака — это Дева, Козерог, Телец. Хороший камень для таких людей — яшма. Это источник здоровья и спокойствия. Он позволяет дольше работать, причем без особых эмоциональных потерь. Физические силы восполняются гораздо быстрее, когда Знаки Земли используют опал постоянно.

Еще этот камень отгоняет негативные мысли, делая людей «земных» более добрыми в целом. Негативные эмоции разрушают мыслительную деятельность Дев, Козерогов и Тельцов, понижают жизненный тонус, но в абсолютной степени, не так, как у других Знаков. Опал делает жизнь Земных Знаков более приятной, учит этих людей наслаждаться жизнью.

Знаки Земли — оплот мудрости. Это значит, что можно и даже нужно стараться приумножить эту мудрость, чтобы возвести ее в абсолют. В этом помогает бирюза. Данный камень привлекает удачу в целом, но еще и учит людей использовать жизненный опыт правильно. Не всегда всё происходит так, как нам нужно. Люди Земли думают, что, когда все идет кувырком, это их вина, но это не так. Бирюза это доказывает и показывает наилучшим образом. Эффект у камня довольно мощный, потому он остается на некоторое время. Его можно не носить с собой всюду постоянно. Можно оставлять его на рабочем месте или носить в периоды повышенной опасности, в периоды трудностей.

Покой — важная составляющая жизни Дев, Козерогов и Тельцов. Розовый и малиновый турмалин — два самых важных «деловых» камня. Розовый успокаивает, а малиновый камень стимулирует творческое мышление, которого иногда так сильно не хватает земным людям. Это прекрасные камни для тех, кто живет работой и любит ее, поэтому проводит на ней кучу времени. Малиновый турмалин — камень художников, писателей, актеров. Он повышает наблюдательность и креативность.

Стихия Огня

Огненные Знаки — Лев, Овен, Стрелец. В принципе, это довольно разные люди, поэтому у каждого из них будет свой камень-талисман. Для Овна лучшим камнем будет алмаз или горный хрусталь. Это строго защитные талисманы, которые помогают Овнам не перегибать палку. Эти люди забывают напрочь про защиту, устремляясь вперед. Такие камни не только напоминают о необходимости оглядываться назад и быть осторожнее, но и оберегают от неурядиц, которые могут вот-вот произойти. Единственное, что требуется от Овнов — это отсутствие нервного напряжения. Если эти люди будут спокойны, то и камни окажут на них наилучшее воздействие.

Следующий Знак — Лев. Эти люди более нервные, нежели Овны. Им нужен такой помощник, как рубин. Данный талисман носить рекомендуется всегда. Он защищает от ревности, от сглаза и порчи, от завистников и врагов. Он напоминает о важных делах, улучшает память и снижает вероятность конфликтных ситуаций.

Нервным людям специалисты по биоэнергетике советуют быть предельно осторожными с рубинами. Львы — типичные агрессоры и бунтари, но они умеют скрывать эти черты характера и абстрагироваться от них. Придется делать это как можно чаще, если вы будете носить рубин.

Стрельцы — идеальные представители огненной стихии. Они обладают всеми позитивными чертами стихии Огня, но при этом они не имеют таких явных негативных черт, как Овны или Львы. Гранат — лучший камень Стрельцов. Он не просто дарит гармонию, а улучшает все позитивные качества этих людей, причем без каких-либо побочных эффектов. Самая актуальная сфера жизни для Стрельцов — деловая. Гранат помогает находить общий язык с любым человеком. Это полезно и в любви.

Помните о том, что каждый человек уникален, поэтому помимо вышеописанных камней-талисманов вы можете использовать и те, которые подходят вам по характеру. Будьте самими собой и не бойтесь учиться чему-то новому в жизни, потому что каждый новый день — это источник знаний, опыта, счастья. Удачи вам!