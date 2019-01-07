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5 ошибок, которые надо избегать во время мытья рук зимой
Каждый в детстве осваивает мытье рук - или, думает, что осваивает. В исследовании журнала Journal of Environmental Health в 2013 году, только 5% участников мыли руки достаточно долго после посещения ванной комнаты, пишет lifter.
Более того, 23% вовсе не пользовались мылом, а 10% не удосужились мыть руки вообще. Жуть!
Мыльная пена является одним из лучших способов предотвращения распространения микробов, особенно в период простуды и гриппа.
Вот 5 ошибок, которые вы совершаете, когда моете руки:
1. Чаще всего вы вовсе пропускаете мытье рук.
Не мыть руки после использования туалета – это не нормально. Такое решение означает, что вы будете переносить микробы, а также бактерии, которые вы собрали из дверного замка, унитаза и других поверхностей.
Затем вы оставите эти микробы на всем, к чему вы впоследствии прикоснетесь. Это также отличный способ переносить болезни.
Вам также следует мыть руки перед приемом пищи или приготовлением еды, иначе – привет, пищевое отравление!
2. Вы не используете мыло.
Мыло дает рукам гораздо больше, чем просто приятный запах. Мыло - это химическая смесь, созданная специально для удаления липких микробов с вашей кожи.
Поскольку бактерии и вирусы состоят частично из жирных материалов, ингредиенты в мыле создают химическую реакцию, которая захватывает микробы, поэтому сразу же смываются пеной, говорит доктор Марти.
Но не тратьте свое время на антибактериальные продукты с триклозаном. Нет данных о том, что эти мыла работают лучше, чем обычные или спиртовые мыла. Кроме того, нет никаких доказательств того, что триклозан обеспечивает какую-либо явную пользу против бактериального загрязнения.
Еще одна вещь, которую нужно иметь в виду: жидкое мыло более эффективно, чем обычное, потому что оно менее подвержено загрязнениям, говорит доктор Марти.
3. Вы не моете их достаточно долго.
Мыло не поможет, если вы практически сразу же после нанесения смоете его. Вы должны мыть руки в течение по крайней мере 20 - 30 секунд.
Используйте это время, чтобы потереть ладони, тыльную сторону ладоней и между пальцев. Положите одну руку поверх другой и потрите ее пальцами, затем смените стороны.
Одно уточнение: ваши ногти.
«Многие бактерии и вирусы могут попасть туда», - говорит доктор Марти.
Для очищения кожи под ногтями возьмите правую руку и потрите кончиками пальцев ладонь левой руки и наоборот.
4. Вы всегда используете сушилки для рук.
«Исследования показывают, что вам лучше использовать бумажные полотенца», - говорит доктор Марти.
Основная проблема заключается в том, что люди просто не используют сушилки для рук достаточно долго, чтобы их руки полностью высохли (CDC рекомендует от 30 до 45 секунд), а влажные руки распространяют бактерии с большей скоростью, чем сухие руки.
5. Вы трогаете что-то сразу после мытья рук.
Вы прикладываете столько усилий, чтобы вымыть руки, но как только трогаете ручку двери – все ваши усилия улетучиваются (помните, что 10% посетителей туалета не удосуживаются помыть руки, что означает, что их микробы везде).
Используйте бумажное полотенце, чтобы выключить воду, и еще одно, чтобы открыть дверь. Потом аккуратно сложите его и выбросьте.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, здоровье, зима, руки, мытье
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