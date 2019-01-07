Все рубрики раздела
- Как быстро вылечить целлюлит: названы эффективные средства22:37
- 5 ошибок, которые надо избегать во время мытья рук зимой21:37
- Гройсман пообещал ввести электронные рецепты на «Доступні ліки»20:45
- Ученые выяснили, почему у кошек появляются полоски15:48
- Эти симптомы помогут выявить приближение катаракты14:02
- Индийский гороскоп, точность которого поразит даже скептика12:47
- Никогда не выбрасывайте проросший чеснок: есть причина11:52
- Самовлюбленные зазнайки: названы самые эгоистичные знаки Зодиака10:49
- Врачи рассказали, как правильно закаляться зимой08:46
- Гройсман рассказал, где можно будет получить «Доступные лекарства» по электронному рецепту07:43
Эти симптомы помогут выявить приближение катаракты
Заболевание важно диагностировать на ранних стадиях.
Вернуть зрение при катаракте можно только при помощи хирургического вмешательства, при этом исход операции во многом зависит от стадии развития заболевания. Чем раньше ты обнаружишь проблему. тем больше у тебя шансов на счастливый исход, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Самым надежным способом защиты от катаракты была и остается профилактика. Согласно ВОЗ, 80 процентов всех случаев нарушения зрения можно предотвратить, если вовремя заметить наметившуюся проблему и предпринять меры по ее предотвращению.
Для начала нужно по шагам оценить риск:
Шаг первый – оценить риск возраста
По данным ВОЗ, начиная от сорока лет 17% людей уже находится на грани начальной стадии катаракты. После 70 – 75 лет катаракта есть почти у 90% людей.
Шаг второй – наследственность.
Катаракта не является стопроцентно наследственным заболеванием, тем не менее, если кто-то из твоих ближайших родственников страдал таким недугом, нельзя исключать и этот фактор. В ряде случаев болезнь также может развиться под влиянием внешних факторов, например, из-за травмы, излучения, некоторых сопутствующих заболеваний.
Шаг третий – сравнить симптомы:
– Размытая картинка – вполне возможно, что это хрусталик мутнеет и перестает пропускать свет. В 48% случаев слепоты виновата именно катаракта.
– Потеря остроты зрения.
– Усиление близорукости или, наоборот, дальнозоркости – это может появляться при развитии помутнений в центральной части хрусталика.
– Изменение цветового восприятия.
– Изменение цвета зрачка (при развитии катаракты зрачок может приобрести сероватый или желтоватый оттенок).
– Повышенная или сниженная светочувствительность.
– Блики от фар, ламп и солнца, ухудшение ночного зрения.
Это только первые симптомы, которые должны насторожить, однако окончательный диагноз может поставить только врач.
К слову, на сегодняшний день появился альтернативный метод лечения катаракты – “выращивание“ хрусталика прямо внутри глаза. Во время тестов на животных ученые сначала удаляли им хрусталики в глазах, а потом восстанавливали их, стимулируя рост стволовых клеток и превращение их в новый хрусталик. В итоге у животных глаза восстанавливались в среднем через семь недель, при этом они обретали прежнее стопроцентное зрение.
Теги: Донбасс, здоровье, глаз, катаракта
- Ситуация на Донбассе: штаб ООС заявил об ухудшении условий, ранен боец ВСУ22:09
- Из-за снежных заносов в ОРДО перекрыты некоторые участки дорог: опубликован перечень21:24
- На Луганск обрушился небывалый снегопад: улицы завалены снегом, люди с трудом передвигаются по дорогам 21:05
- Горловские «моржи» открыли сезон зимнего купания: опубликовано видео20:15
- Kyivstar поставил украинцев в тупик: старые тарифы в прошлом, готовьте кошельки19:20
- В «ДНР» заявляют об аресте крупного бизнесмена и его соратников19:00
- В Донецке снежный коллапс: автобусы и машины застряли, "МЧС" не спешит присылать технику 18:42
- В Донецкой области в очереди на КПВВ умерли мужчина и женщина17:16
- Трасса из Мариуполя закрыта для пассажирского транспорта и фур15:30
- Переселенцы могут восстановить справку ВПЛ15:15
- Как быстро вылечить целлюлит: названы эффективные средства22:37
- Ситуация на Донбассе: штаб ООС заявил об ухудшении условий, ранен боец ВСУ22:09
- 5 ошибок, которые надо избегать во время мытья рук зимой21:37
- Из-за снежных заносов в ОРДО перекрыты некоторые участки дорог: опубликован перечень21:24
- На Луганск обрушился небывалый снегопад: улицы завалены снегом, люди с трудом передвигаются по дорогам 21:05
- Гройсман пообещал ввести электронные рецепты на «Доступні ліки»20:45
- Из-за непогоды харьковский аэропорт отменяет рейсы20:30
- Горловские «моржи» открыли сезон зимнего купания: опубликовано видео20:15
- Украину накроет циклон: синоптики рассказали о погоде на неделю19:55
- Массовый отказ от УПЦ МП и переход в ПЦУ: Украине напророчили настоящий церковный бум19:35
- Как быстро вылечить целлюлит: названы эффективные средства22:37
- 5 ошибок, которые надо избегать во время мытья рук зимой21:37
- Гройсман пообещал ввести электронные рецепты на «Доступні ліки»20:45
- Ученые выяснили, почему у кошек появляются полоски15:48
- Эти симптомы помогут выявить приближение катаракты14:02
- Индийский гороскоп, точность которого поразит даже скептика12:47
- Никогда не выбрасывайте проросший чеснок: есть причина11:52
- Самовлюбленные зазнайки: названы самые эгоистичные знаки Зодиака10:49
- Врачи рассказали, как правильно закаляться зимой08:46
- Гройсман рассказал, где можно будет получить «Доступные лекарства» по электронному рецепту07:43
- 6 сильных молитв на Рождество Христово
- Никогда не выбрасывайте проросший чеснок: есть причина
- «ДНР» начнет штрафовать за просроченные техпаспорта
- Ситуация на блокпостах: Загружена Еленовка, очередь на «Каргиле» движется крайне медленно
- На Донбассе будет "жарко": названа дата и причина возможного обострения
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на Еленовке машин мало, Перлына пропускает плохо
- Много убитых и раненных, ситуация тяжелая: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе
- Кто контролирует промышленность в «ДНР». ВИДЕО
- "ДНР" перестала платить зарплату деньгами: платят просроченными продуктами. ВИДЕО
- В "ДНР" отменили комендантский час