Как быстро вылечить целлюлит: названы эффективные средства

07.01.2019 22:37

О целлюлите знают и взрослые женщины, и совсем юные красавицы.



Целлюлит - это состояние, при котором кожа сжимается из-за накопления жировых клеток, токсинов и белков. Больше всего страдают женщины, 85% из которых страдают от целлюлита.



Есть несколько простых методов, с помощью которых его можно уменьшить, пишет Хроника.инфо со ссылкой на womanel.



Эфирные масла

Эффективными при целлюлите являются можжевеловое масло и кокосовое масло. Известно, что масло можжевельника уменьшает целлюлит, потому что оно обладает детоксикационными свойствами, в то время как кокосовые гидраты и питают. Однако масло можжевельника не следует использовать при беременности и заболеваниях почек.



Пилинг с кофе или бикарбонатом содой

Если наносить на проблемные участки кофе круговыми движениями два или три раза в неделю, целлюлит может резко уменьшиться. Кофе содержит антиоксиданты, которые улучшают состояние кожи. Втирание осадка в нее стимулирует кровообращение и действует как зажимающий агент. Этот метод может уменьшить целлюлит на бедрах, ягодицах и животе.



Отшелушивание также можно сделать с содой в сочетании с медом. Сода нейтрализует рН кожи, а мед питает ее и снабжает ее антиоксидантами. При смешивании они улучшают текстуру кожи, ее эластичность и тонус.



Употребление зеленого чая

Зеленый чай уменьшает видимость целлюлита. Он увеличивает потребление энергии организмом и подавляет поглощение жира, помогая похудеть. Теобромин в зеленом чае стимулирует выделение накопленного жира и усиливает обмен веществ.



Акупунктура от целлюлита

Согласно традиционной китайской медицине, активация определенных точек улучшает поток жидкостей организма. Китайская теория утверждает, что целлюлит является следствием накопления слизи, повышенной влажности тела и дефицита энергии селезенки. Таким образом, через точки акупунктуры, целлюлит может уменьшиться.



Следует помнить, что целлюлит не исчезает сразу. Процесс занимает не менее 2-3 недель, чтобы сделать заметную разницу. Специалисты также советуют хорошо увлажнять кожу, так как вода предотвращает накопление целлюлита. Он может быть вызван плохим питанием, гормональными проблемами, возрастом и генетической предрасположенностью. Факторами, способствующими этому, являются курение, ожирение, беременность и отсутствие физических упражнений.