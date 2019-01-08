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Какие черты характера могут передаваться по наследству
Учёные заявили, что некоторые черты характера человека являются наследственными. Так пишет replyua.net.
По словам специалистов, из поколения в поколение может передаваться лень. Так, за уровень активности человека отвечает 36 генов. Их все можно унаследовать. Именно этот генетический набор и определяет, в какой степени вы будете проявлять свою активность или пассивность. Также по наследству передаётся любовь к путешествиям и любознательность. Специалисты отметили, что за данное качество отвечает ген DRD4-7R. Стоит отметить, что он присутствует всего у 20% населения нашей планеты.
Наследственной чертой является и доброта. В организме человека есть ген, который отвечает за выработку гормона окситоцина. Чем сильнее его действие, тем более вы будете склонны к эмпатии.
От родителей к детям передаётся и умение концентрировать внимание. Это определяет, к примеру, то, сможет ли человек научиться водить машину. Также наследственной является стрессоустойчивость.
Однако учёные сделали акцент на том, что, несмотря на предрасположенность к тем или иным чертам характера, человек может воспитывать в себе совершенно противоположные качества. Так же можно потерять унаследованное, если не развивать его в себе.
Теги: Донбасс, характер, наследственность, доброта
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