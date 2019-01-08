Популярная японская диета поможет резко похудеть

08.01.2019 20:28

Японская диета – одна из самых популярных в мире. Но, к сожалению, на этой диете вы не сможете побаловать себя мисо-супом или калорийными роллами. Основу рациона составляют нежирные белки, овощи и минимум углеводов и соли. Зато результат вас наверняка порадует. В зависимости от исходного веса, на этой диете можно потерять 6-8 килограммов за две недели. Об этом сообщает Голос.

На время диеты придется исключить сахар, приправы и соль (иногда чуть-чуть подсаливайте, если вы без этого жить не можете). Соблюдайте точно по дням употребление всех продуктов, не меняя порядок. Исключением может быть только завтрак: черный кофе заменяется зеленым чаем без сахара. Откажитесь от фастфуда, мучного и сладкого за три недели до начала пути в сложную, но прекрасную жизнь без комплексов. Немаловажен и выход из диеты, не начинайте есть все подряд: жирное, жареное, сладкое. Тогда ваши старания будут оправданы результатом.

1-й день

Завтрак: черный кофе (без добавок, лучше молотый).

Обед: 2 яйца в крутую, салат из варёной капусты с растительным маслом, стакан свежевыжатого томатного сока.

Ужин: 200 г рыбы в любом виде.

2-й день

Завтрак: черный кофе, хлебец.

Обед: 200 г жаренной или вареной рыбы, свежая капуста.

Ужин: 100 г отварной говядины, стакан кефира 1%.

3-й день

Завтрак: черный кофе, хлебец или кусочек хлеба (лучше ржаного) из тостера.

Обед: кабачки (1-3), жаренные на растительном масле.

Ужин: два яйца вкрутую, салат из свежей капусты с растительным маслом, 150 г говядины.

4-й день

Завтрак: черный кофе.

Обед: два отваренных морковки с растительным маслом, немного твёрдого сыра (два кусочка).

Ужин: 250 г любых фруктов.

5-й день

Завтрак: сырая морковь с соком лимона.

Обед: 200 г рыбы в любом виде, стакан свежевыжатого томатного сока.

Ужин: 250 г любых фруктов.

6-й день

Завтрак: черный кофе.

Обед: 500 г вареной курицы, салат из свежей моркови и капусты.

Ужин: два яйца вкрутую, 200 г тертой сырой моркови с растительным маслом.

7-й день

Завтрак: зеленый чай.

Обед: 200 г отварной говядины, 200 г любых фруктов.

Ужин: отварные креветки или все ужины, кроме третьего дня.

8-й день

Завтрак: черный кофе.

Обед: 500 г отварной курицы, салат из свежей моркови и капусты.

Ужин: 200 г тертой сырой моркови с одной ст.л. растительного масла, два яйца вкрутую.

9-й день

Завтрак: две сырых морковки с соком лимона.

Обед: 350 г рыбы в любом виде, стакан свежевыжатого томатного сока.

Ужин: 250 г любых фруктов.

10-й день

Завтрак: черный кофе.

Обед: два вареных морковки с растительным маслом, два кусочка твердого сыра.

Ужин: 250 г любых фруктов.

11-й день

Завтрак: черный кофе, хлебец.

Обед: кабачки (1-3), поджаренные на растительном масле.

Ужин: 200 г отварной говядины, салат из свежей капусты, два яйца вкрутую.

12-й день

Завтрак: черный кофе, хлебец.

Обед: 200 г рыбы в любом виде, овощной салат.

Ужин: 100 г отварной говядины, стакан кефира 1%.

13-й день

Завтрак: черный кофе.

Обед: два яйца вкрутую, стакан свежевыжатого томатного сока, салат из вареной капусты с растительным маслом.

Ужин: 200 г рыбы в любом виде.

14-й день

Завтрак: зеленый чай.

Обед: 200 г рыбы в любом виде, свежая капуста.

Ужин: 200 г отварной говядины, стакан кефира.