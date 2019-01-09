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Названа самая распространенная болезнь после новогодних праздников

09.01.2019 22:10
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Названа самая распространенная болезнь после новогодних праздников

Чем грозит период длительного переедания. 

Датские ученые, представляющие Университетский госпиталь Копенгагена, опубликовали в журнале Atherosclerosis статью под названием «За рождественскими каникулами следует период гиперхолестеринемии». Специалисты утверждают, что после долгого периода новогодних праздников у людей значительно повышается уровень холестерина в организме, передает Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.com.ua.

«Уровень холестерина в крови после новогодних праздников повышается в среднем на 20% - этому способствует употребление большого количества еды, включающей много жира и сахара», - констатировали датские специалисты.

Подобный вывод был сделан после обследования 25 000 датчан, участвовавших в исследовательском проекте Copenhagen General Population Study. Анализы показали, что после череды всех новогодних праздников риск опасного повышения концентрации холестерина в крови увеличивается в 6 раз. При этом холестерин оказался повышенным почти у всех – у 9 из каждых 10 человек.

Исследователи отметили: масло, сливки, майонез и другие жирные продукты способны повышать уровень холестерина в крови больше, чем считалось ранее. Поэтому после новогодних праздников огни рекомендуют всем проверить свои показатели холестерина. Особенно бдительными в отношении личного здоровья сердечно-сосудистой системы должны быть те, у кого параметры холестерина в крови повышались и ранее, посоветовали ученые.



Теги: Донбасс, здоровье, болезнь, новый год
 
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