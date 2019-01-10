От звезды и до воды! Святочные гадания — как и когда правильно гадать на Святки

10.01.2019 11:36

Святочные гадания — это волшебный способ заглянуть в будущее и узнать, что там ждет впереди? Мы подскажем тебе, когда можно гадать на Святки, как правильно задать судьбе вопрос. Устрой на Святки девичник с гаданиями — будет весело и интересно!

1. Гадание на Святки — на кольце На замужество. В глубокую миску положи три кольца: золотое, серебряное и медное — и засыпь их пшеничной крупой. Завязав глаза, возьмите горсть крупы. Золотое кольцо — к богатому жениху, медное — к бедному. Крупа без кольца — в грядущем году замужество не предвидится. Важно: все три кольца должны принадлежать той, которая гадает, и она должна их носить до этого хотя бы несколько дней. На будущее. Понадобится шесть одинаковых блюдец, а также обручальное кольцо, ключ, монета, кусочек сахара, щепотка соли. Каждый предмет накрой блюдцем и перемести их по столу. Каждая из гадающих может поднять только одно из них. Кольцо — к замужеству, ключ — к новому дому, монета — к богатству, сахар — к радости, соль — к слезам. Пустое блюдце — больших событий в будущем году не предвидится. На счастливую семью. С вечера налей в рюмку чистую воду и, опустив в нее обручальное кольцо, выстави ее на мороз. Когда вода замерзнет, рассмотри лед. Сколько на льду выступов — столько у тебя будет сыновей, сколько впадинок — столько дочерей. Если лед треснул – семейная жизнь не заладится.

2. Гадание на Святки — на бусах гадание на жениха. На замужество. Носи девять дней, не снимая, нить жемчуга. Затем налей в таз чистую воду, опусти на ее поверхность лист бумаги и осторожно положи на него бусы. Если бумага с бусами не утонет — скоро быть тебе замужем, если пойдет ко дну — жди разлуки. На будущее. Возьми нитку крупных бус из любого натурального камня, на ощупь отсчитывай по шесть бусин. Остановись, почувствовав необходимость. Затем пересчитай оставшиеся бусины: 1 бусина — к большой удаче, 2 — к любви, 3 — задуманное сбудется, 4 — появится возможность выбора, 5 — скорое путешествие, 6 и больше — к проблемам. 3. Гадание на Святки — на цепочке На будущее. Золотую цепочку подержи в руках до тех пор, пока она не нагреется до температуры ладоней. Резко брось ее на белый платок и рассмотри получившуюся фигуру. Если цепочка образовала круг — тебя ожидают проблемы; полосу — успех; узел — убытки; змейку — враги; треугольник — неожиданное везение; бант — свадьба.

4. Святочные гадания на воске На будущее. Налей в миску молоко, растопи в ложке над огнем воск и быстро влей его в молоко. Рассмотри застывшую фигурку. Если воск образовал крест — будущий год сулит финансовые трудности; цветок — счастье; зверя — к врагу; ровную полосу — к дороге; звездочки — к удаче в работе или учебе; человеческую фигурку — к новому другу. На счастливое супружество. Из свечного воска вылепи фигурки двух лебедей. Наполни водой миску и осторожно опусти фигурки на середину. Если к утру лебеди будут рядом — твою семью ждет полное взаимопонимание. Если лебеди далеко друг от друга — ссор и конфликтов не избежать.

5. Гадание на Святки — на зеркале. На суженого. Перед зеркалом зажги две свечи. Маленькое зеркало установите таким образом, чтобы создать зеркальный коридор из двенадцати “врат”. Из глубины зеркального коридора появится фигура и начнет двигаться в твоем направлении. Смотри внимательно: есть шанс разглядеть лицо суженого. Если выстроить зеркальный коридор не получается, можно просто сесть перед зеркалом, максимально сосредоточиться и не отводить взгляда от зеркальной поверхности. Через некоторое время в зеркальной глубине появится силуэт суженого. На новую любовь. В ночь на Василия и Меланки (13 января) возьми зеркало и выйди на безлюдный перекресток. Поверни зеркало таким образом, чтобы в нем отразилась луна, и трижды произнеси: “Суженый-ряженый, выйди ко мне, покажись мне во сне”. В том случае, если ты по пути обратно сохраняла молчание, избранник должен явиться тебе во сне той же ночью.

6. Гадание на Святки — на нитке На замужество. Возьми три нити разных цветов — белого, красного и черного. Каждую нить продеваем в игольное ушко и крепим иголку к спине девушки. Девушка должна не глядя вытащить одну из ниток. Белая нитка означает, что в предстоящем году гадающей замужество не светит, красная – что можно начинать готовиться к свадьбе. А вот черный цвет – это знак того, что лучше не зацикливаться на личной жизни, а заняться решением других вопросов.

7. Гадание на книге на Святки Это самый распространенный вид гадания. Но не все знают, как делать это правильно! Книга должна быть старая, многократно читанная членами семьи (желательно — не одного поколения), духовного или религиозного содержания. Задай вслух или мысленно вопрос, на который хочешь получить ответ. Сосредоточься, посиди немного в тишине и загадай любую страницу и строку. Открой страницу и прочти строчку (до конца предложения).

8. Святочное гадание на «подсказку судьбы» Говорят, судьба постоянно подает нам знаки, только в повседневной суете мы не слышим ее шепота. На этом и основан данный ритуал гадания. Для этого нужно выйти в праздничную ночь на улицу и прислушаться, о чем говорят между собой люди вокруг. Если незнакомцы разговаривают на веселую тему, то наступивший год принесет удачу в делах, если сильно ругаются, то в новом году случится крупная ссора с родными или друзьями. Если в компании кто-то плачет, значит, год будет неудачный.

9. Гдание на Святки на исполнение желания Вечером в сочельник загадай желание и ложись спать. Если утром первый гость — мужчина, ответ положительный, если женщина — отрицательный. Вариант: трижды произнеси вопрос и жди телефонного звонка. Позвонит женщина — ответ отрицательный, мужчина — положительный.

Источник: Лиза