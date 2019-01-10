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Стало известно, можно ли вызвать семейного врача на дом
Министерство здравоохранения не запретило гражданам вызвать семейного врача или терапевта на дом - этот вопрос пока решается лично между пациентом и доктором. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун журналистам перед заседанием правительства, передает УНН.
"Нет приказа Минздрава, который освобождает врачей от ответственности и запрещает им ехать к вам домой. Приказ написан так, что как вы имеете своего врача, вы подписали с ним декларацию, вы (в случае необходимости - ред.) можете обратиться напрямую к врачу и поговорить с ним, договориться, или он приедет к вам или вы к нему поедете, или вы будете звонить в скорую", - отметила руководитель МОЗ.
По ее словам, в случае тяжелого течения болезни лучше проконсультироваться с лечащим врачом, чем ждать осложнений.
При этом она добавила, что тревожными симптомами для больного должна стать высокая температура - 39 по Цельсию, затрудненное дыхание, другие симптомы, которые беспокоят болезни.
Теги: Украина, Донбасс, врачи, реформа, медицина
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