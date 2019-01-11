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Как действовать при переохлаждении
Как не замерзнуть зимой.
При переохлаждении следует перейти в теплое помещение и выпить теплый напиток, но ни в коем случае не стоит пытаться согреть человека в горячей ванне. Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook в четверг, 10 января, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Помните о признаках переохлаждения - дрожание, вялость, истощение, сонливость, нарушение речи и способности мыслить. От переохлаждения человек может также потерять сознание. У детей эти признаки можно заметить, если кожа ярко-красная и холодная, а они сами очень вялые. В случае переохлаждения человека сначала звоните 103", - отметила Супрун.
До приезда скорой помощи нужно:
- поместите человека в теплое помещение;
- если на человеке мокрая одежда - снимите и высушите ее;
- укройте человека одеялом;
- дайте выпить теплый напиток (не алкогольный), если человек может глотать;
- накормите чем-то сладким, если человек может нормально глотать.
Ни в коем случае нельзя:
- не пытайтесь согреть человека в горячей ванне;
- не трогайте обмороженные участки тела и не массируйте их;
- ни в коем случае не растирайте кожу снегом;
- не опускайте пораженные конечности в горячую воду и не прикладывайте их к батареи или обогревателя;
- не давайте пить алкоголь.
Супрун также напомнила, как лучше сохранять тепло:
- не выходите из дома голодными, а если замерзли – съешьте что-нибудь и пейте достаточно жидкости;
- не курите. Курение, в частности никотин плохо влияет на стенки сосудов. Это увеличивает риски нарушить терморегуляцию;
- не согревайтесь алкоголем;
- не носите тесную обувь и одевайте несколько слоев одежды. Обязательные атрибуты в холод - перчатки, шапка, шарф, поднятый воротник. Они защитят открытые участки кожи от холода;
- будьте активны - двигайте руками, пальцами ног, но избегайте переутомления, потому что когда вы уставшие, то теряете тепло быстрее.
- каждые полчаса-час заходите в теплое помещение.
Теги: Донбасс, здоровье, зима, переохлаждение
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