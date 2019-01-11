Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Как действовать при переохлаждении

11.01.2019 09:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Как действовать при переохлаждении

Как не замерзнуть зимой. 

При переохлаждении следует перейти в теплое помещение и выпить теплый напиток, но ни в коем случае не стоит пытаться согреть человека в горячей ванне. Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook в четверг, 10 января, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Помните о признаках переохлаждения - дрожание, вялость, истощение, сонливость, нарушение речи и способности мыслить. От переохлаждения человек может также потерять сознание. У детей эти признаки можно заметить, если кожа ярко-красная и холодная, а они сами очень вялые. В случае переохлаждения человека сначала звоните 103", - отметила Супрун.

До приезда скорой помощи нужно:

- поместите человека в теплое помещение;

- если на человеке мокрая одежда - снимите и высушите ее;

- укройте человека одеялом;

- дайте выпить теплый напиток (не алкогольный), если человек может глотать;

- накормите чем-то сладким, если человек может нормально глотать.

Ни в коем случае нельзя:

- не пытайтесь согреть человека в горячей ванне;

- не трогайте обмороженные участки тела и не массируйте их;

- ни в коем случае не растирайте кожу снегом;

- не опускайте пораженные конечности в горячую воду и не прикладывайте их к батареи или обогревателя;

- не давайте пить алкоголь.

Супрун также напомнила, как лучше сохранять тепло:

- не выходите из дома голодными, а если замерзли – съешьте что-нибудь и пейте достаточно жидкости;

- не курите. Курение, в частности никотин плохо влияет на стенки сосудов. Это увеличивает риски нарушить терморегуляцию;

- не согревайтесь алкоголем;

- не носите тесную обувь и одевайте несколько слоев одежды. Обязательные атрибуты в холод - перчатки, шапка, шарф, поднятый воротник. Они защитят открытые участки кожи от холода;

- будьте активны - двигайте руками, пальцами ног, но избегайте переутомления, потому что когда вы уставшие, то теряете тепло быстрее.

- каждые полчаса-час заходите в теплое помещение.



Теги: Донбасс, здоровье, зима, переохлаждение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх