Все рубрики раздела
- Для чого 12 січня на перехрестях вигукують імена хворих людей, а на стіл подають їжу без солі09:56
- Почему уже нельзя просто выбрасывать молочные зубы ребенка22:31
- Медики подсказали, как спастись от переохлаждения21:31
- Когда и как принято убирать новогоднюю елку: приметы и традиции20:15
- Медики объяснили, как дневной сон влияет на здоровье16:47
- Эти знаки зодиака – патологические изменники10:00
- Как действовать при переохлаждении09:30
- Стало известно, можно ли вызвать семейного врача на дом22:27
- Динеро: самая низкая процентная ставка на онлайн кредит17:59
- Грипп и простуда: как отличить и как лечить17:19
Когда и как принято убирать новогоднюю елку: приметы и традиции
По народному поверью, убрать новогоднюю елку нужно до Крещения, а вот по феншуй дерево должно простоять до февраля, пишет zerkalo.
Когда нужно убирать елку?
Считается, что до Крещения из дома необходимо убрать все символы рождественских праздников и украшения. До праздника нужно провести генеральную уборку в квартире, выкинуть елку, мусор и ненужные вещи.
По традиции феншуй до февраля новогодняя елка должна быть в доме. Это связано с празднованием китайского Нового года. Так как живая елка может не дожить до этого периода, то рекомендуют на ее месте поставить высокий цветок. Это позволит сохранить положительную энергетику в доме.
По народным приметам разбирать елку нужно тогда, когда:
кончики веток становятся коричневыми — значит, дерево накопило отрицательную энергию,
с веток каждый день падают игрушки — значит, домовой развлекается.
Как правильно убрать елку?
Искусственная ель
Украшения нужно сложить в коробки, электрические гирлянды смотать без перегибов, мишуру лучше убрать в вакуумный пакет, чтобы они занимали меньше места при хранении.
Живая ель
Во время снятия игрушек будут осыпаться иголки. Поэтому советуют расстелить газеты, убрать ковры и потрясти ствол, чтобы упали иголки. После нужно снять игрушки, обернуть дерево в ненужную простынь, вынести на улицу.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, новый год, елка, приметы, традиции
- Какие игрушки можно вешать на елку к Новому 2019 году, а какие нельзя: приметы
- В Мариуполе впервые установили новогоднюю елку на шестиметровой глубине (ФОТО)
- В Чехии появилась "донбасская елка"
- Жителей Донбасса предупреждают о штрафах за срубленные елки
- Перед Новым годом работники лесхозов отбиваются от браконьеров
- Украинцы вместе с новогодним деревом могут получить неприятных "соседей"
- Торецк снова без воды, подозревают повреждение водопровода12:30
- Отсутствие автобусов: В ОБСЕ рассказали о проблемах на КПВВ11:50
- Рыба, часы и корм для животных не смогли пересечь донбасскую линию разграничения11:28
- Жители Горловки не верят сообщениям «СЦКК ДНР»11:09
- Горловчане показали фото катастрофического состояния дорог в городе10:22
- В «ДНР» для жителей вводят новый штраф. Теперь за снег09:20
- Гигантские очереди в Еленовке: пенсионера парализовало в машине09:16
- Снежная катастрофа в Макеевке, Донецке и Луганске: что не покажут по росТВ, и о чем молчат боевики09:05
- Ситуация на КПВВ сегодня, 12 января: В очередях — более 300 авто08:38
- ВСУ наказали боевиков за срыв перемирия: у террористов пополнение в "бригаде-200"08:31
- Украинцев зовут из России домой на выборы13:49
- Украина увеличила импорт иностранных лекарств12:51
- Торецк снова без воды, подозревают повреждение водопровода12:30
- Отсутствие автобусов: В ОБСЕ рассказали о проблемах на КПВВ11:50
- Рыба, часы и корм для животных не смогли пересечь донбасскую линию разграничения11:28
- Жители Горловки не верят сообщениям «СЦКК ДНР»11:09
- За невыполнение приказов в Министерстве обороны Украины начали увольнять офицеров10:51
- Готовьтесь к худшему! Прогноз погоды на выходных ужасает10:35
- Горловчане показали фото катастрофического состояния дорог в городе10:22
- Для чого 12 січня на перехрестях вигукують імена хворих людей, а на стіл подають їжу без солі09:56
- Для чого 12 січня на перехрестях вигукують імена хворих людей, а на стіл подають їжу без солі09:56
- Почему уже нельзя просто выбрасывать молочные зубы ребенка22:31
- Медики подсказали, как спастись от переохлаждения21:31
- Когда и как принято убирать новогоднюю елку: приметы и традиции20:15
- Медики объяснили, как дневной сон влияет на здоровье16:47
- Эти знаки зодиака – патологические изменники10:00
- Как действовать при переохлаждении09:30
- Стало известно, можно ли вызвать семейного врача на дом22:27
- Динеро: самая низкая процентная ставка на онлайн кредит17:59
- Грипп и простуда: как отличить и как лечить17:19
- Трупы мужчин выносят с КПВВ «Майорское»: подробности
- Снежная катастрофа в Макеевке, Донецке и Луганске: что не покажут по росТВ, и о чем молчат боевики
- В Москве посадили в тюрьму за мошенничество экс-главаря «ДНР»
- Когда и как принято убирать новогоднюю елку: приметы и традиции
- Жительница Горловки скончалась после целого дня, проведенного на блокпосту «ДНР»
- РФ готовит масштабную провокацию на Донбассе: фейк о "наступлении" ВСУ возле Донецка уже запущен
- Ситуация на блокпостах: гигантские очереди на «Каргиле» и в Горловке, до Гнутово тяжело добраться
- Террористы в "ЛНР" придумали новый способ наполнить пустую казну - пострадают проукраински настроенные жители
- Видео публикуется впервые: Мысягин показал, как ВСУ разгромили "ДНР" ударом с воздуха. ВИДЕО
- Редкие кадры битвы за аэропорт Донецка: киборг Болдырев за год до гибели в самом пекле Донбасса снял уникальное видео. ВИДЕО