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Медики объяснили, как дневной сон влияет на здоровье
Специалисты рассказали, чем опасен дневной сон.
Недостаток сна с полноценной глубокой фазой, встречающийся у любителей поспать днем, приводит к появлению белка, который разрушает нейроны головного мозга
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hyser.
Американские медики установили, что сонливость в дневное время может свидетельствовать о риске развития деменции.
В ходе исследования были проанализировали данные 119 человек старше 60 лет, испытывающих дефицит сна в глубокой фазе. Им выдали переносные электроэнцефалографические мониторы для фиксации мозговых волн.
Ученые обнаружили, что у их пациентов было повышенное содержание тау-белка, который разрушает нейроны и образует в мозге нейрофибриллярные клубки, обнаруживаемые при болезни Альцгеймера.
Отмечается, что к такому негативному эффекту привел именно недостаток сна с полноценной глубокой фазой. В основном это встречалось у тех, кто спал в дневное время суток.
Болезнь Альцгеймера − разновидность старческого слабоумия, проявляющаяся тотальной деменцией с прогрессирующим распадом памяти и корковыми очаговыми расстройствами.
Ранее сообщалось, что дневной сон более 40 минут увеличивает вероятность развития заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ.
Теги: Донбасс, здоровье, сон, медицина
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