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Гадания на Старый Новый год 2019: как привлечь удачу
Старый Новый год наступает в ночь с 13 на 14 января. Это время идеально подходит для гаданий, хоть и не является официальным праздником. Впрочем, историй и традиций Старого Нового года хватает для того, что бы в эту ночь гадать. Традиционно в этот зимний период наши предки гадали на урожай или на судьбу.
Гадание на Старый Новый год 2019 на свече
Для этого гадания понадобятся: восковая или парафиновая свеча, тазик с водой и обязательно твое присутствие. Зажгите свечу и дождитесь, пока в ней не соберется достаточное количество расплавленного парафина или воска. Выключите свет для создания нужной атмосферы, а затем задайте вопрос, "что же тебя ожидает в этом году".
Потом возьмите свечу и резко вылейте из нее парафин или воск в тазик с водой. В воде образуется фигурка, которая и расскажет о будущих событиях. Достань ее из воды и внимательно рассмотри, подумай, на что она похожа и что может символизировать.
Если же боитесь мрачных предсказаний, то вот толкования фигур:
Крест - болезнь; если его очертания нечеткие, то в скором времени следует готовиться к череде мелких неприятностей, которые затронут все стороны жизни.
Распускающийся цветок - свадьба через год.
Животное - в близком окружении появился недоброжелатель.
Россыпь мелких звездочек - удача в делах.
Полоски с размытыми краями - поездка, командировка, переезд, путешествие.
Человеческая фигура - скорое появление нового друга.
Гадание на Старый Новый год с чашками
Сколько человек будут гадать, столько нужно чашек. По чашкам необходимо разложить кольцо, хлеб, монету, сахар, соль, лук, а в одну налить воды. С закрытыми глазами каждый из гадающих выбирает себе чашку. Что оказалось в посудине, таким и будет ближайшее будущее.
Кольцо означает скорую свадьбу,
хлеб – достаток,
монета – богатство,
сахар – веселье,
соль – неудачу,
лук – слезы.
Чашка с водой предвещает жизнь без особых перемен.
Гадание на Старый Новый год 2019 при помощи разных вещей
Для этого гадания на Старый Новый год понадобится масса вещей – игрушки, открытки, вырезки из журналов, деньги, конфеты, билеты, все, что несет позитив и приятные ожидания – подключай фантазию. Решите, что именно каждая вещь будет символизировать.
К примеру, конфеты – сладкую жизнь, билеты – путешествия, также обязательно вырежь желаемые одежду, гаджеты или фоторафии курортов из журналов.
Разложите все эти предметы на столе и завяжите глаза шарфом. Затем возьмите первую попавшуюся под руку вещь. Можно проделывать данные манипуляции несколько раз, главное – положительный и приятный результат, ведь на столе расположены только желанные вещи.
Гадание на Старый Новый год на варениках
Это одно из наиболее традиционных гаданий на Старый Новый год. Хозяйка дома готовит вареники с картошкой или капустой, и в некоторые из них кладет неожиданную начинку. По тому, кому что попадется, определяют судьбу человека в новом году.
Например, леденец означает сладкую жизнь, бумажная купюра или монетка – обогащение, конфеты-драже – пополнение в семье, нитка – длинную дорогу, путешествие, пуговица – красивые обновки, перчинка – яркую жизнь "с перчинкой".
Гадание на Старый Новый год 2019 на книге
Очень забавное и интересное гадание. Загадайте желание или задайте какой-нибудь вопрос, а затем наобум открой книгу. Ткни пальцем и прочти свое "предсказание". К слову, книги лучше всего брать детские и добрые, без негатива. Точно так же можно гадать и с помощью телевизора или радио. Опять-таки задать вопрос, загадать желание и включить телевизор или радио, что услышите, то и ждет.
Источник Подробности.
Теги: Донбасс, гадание, Старый новый год, удача
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