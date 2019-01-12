Встречаем первый день Старого Нового года

12.01.2019 21:19

В первый день Старого Нового года, то есть 14 января, до восхода солнца принято было "засевать", то есть ходить к родственникам, знакомым с зерном и, рассыпая его по дому, желать богатства, удачи, счастья. Выполнять этот обряд могли только мужчины и мальчики.

Когда мужчины посевали, то обязательно обсыпали хозяев зерном. Считалось, что это может обеспечить хорошим урожаем в грядущем году. А самая старшая женщина в доме старалась это зерно поймать своим фартуком. Все это зерно хранилась вплоть до начала посевного сезона и добавлялась в первую сеялку.

Поверья на Старый Новый Год

Считается, что в праздничный день нельзя брать деньги в долг, иначе весь год пройдет в бедности и долгах. Считалось, что первым гостем, который ступит на порог в праздничный день, должен был быть мужчина - это к благополучию и достатку.

Многие хозяйки в этот день варили вареники и гадали по них. Они прятали в начинку определенный предмет, который имеет особое значение: нитка – к дороге, копейка – к богатству, пуговица – к обновкам, сахар – к сладкой жизни, перец – к острым ощущениям, фасоль – к детям, а мука – к мучениям. Гадания в это время считаются самыми верными.

Еще в первый день Нового года наши предки брали три свечи и обходили с ними каждую комнату по часовой стрелке. Они крестились, а потом брали топор и не сильно стучали по порогу, говоря: ”жизнь, здоровье, хлеб”.

Источник Вести.