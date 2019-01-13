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Эти знаки Зодиака смогут выйти замуж в любом возрасте
Cоставлен рейтинг знаков Зодиака, которые всегда и везде найдут себе жениха, невзирая на возраст. Об этом пишет from-ua.
1. Весы
Женщины, рожденные под этим созвездием, пользуются особенным покровительством Венеры, которая наделяет их красотой, очарованием, умением соблазнять.
2. Телец
Женщины этого знака также находятся под патронатом Венеры, придающей им особенный шарм. Женщины-Тельцы с юности не знают недостатка в поклонниках. Они умны, спокойны, прекрасные собеседницы.
3. Овен
Яркие, неотразимые, уверенные в себе девушки-Овны часто окружены толпой поклонников. Но женщины этого знака в молодости не строят долгосрочных планов относительно замужества.
4. Рыбы
Загадочные, мечтательные женщины-Рыбы постоянно притягивают взгляд представителей противоположного пола. Большинство девушек этого знака нуждается в мужской поддержке и моральной опоре.
5. Близнецы
Женщины-Близнецы обожают флирт, который редко переходит в серьезные отношения, ведущие к замужеству. Девушки этого знака часто ищут идеального партнера, но эти поиски иногда могут затянуться на всю жизнь.
6. Рак
Сентиментальные, романтичные девушки этого знака прирожденные хранительницы домашнего очага. С юного возраста они мечтают о создании семьи.
7. Лев
Блистательные женщины-Львицы не спешат выходить замуж, несмотря на то, что умеют произвести на мужчин неизгладимое впечатление.
8. Стрелец
Женщины-Стрельцы обращают на себя внимание в любой толпе: они яркие, часто экстравагантные личности.
9. Козерог
Скрытные, замкнутые женщины-Козероги представляют загадку для окружающих. Они настойчивы, целеустремлены, но имеют склонность к пессимизму.
10. Скорпион
В облике женщины-Скорпиона есть что-то магнетическое, притягивающее взгляды окружающих. Таких женщин часто называют «роковыми».
11. Водолей
Свободолюбивые женщины-Водолеи в молодости не задумываются о замужестве. Представительницы этого знака очень редко создают ранние браки.
12. Дева
Педантичные, аккуратные женщины-Девы в отношениях руководствуются не эмоциями, а здравым смыслом.
Теги: Донбасс, возраст, свадьба, знаки Зодиака
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