Старый Новый год: что надо сделать обязательно

13.01.2019 11:35

Украинцы в ночь с 13 на 14 января отмечают Старый Новый год или, как его еще называют, Щедрый вечер. Этот праздник за особые традиции любят как дети, так и взрослые.

13 января также называется Васильев вечер, поэтому главными блюдами на Старый Новый год считаются блюда из свинины, ведь святой Василий Великий считается покровителем свиноводов.

В этот вечер принято радушно встречать и угощать гостей. Чем щедрее накрыт стол и больше гостей пришло - тем лучше будет прожит год.

Что можно и нельзя делать на Старый Новый год

Чтобы 2017 год был удачным и прибыльным - 13 января нужно приготовить щедрую кутью, и чем разнообразнее и интереснее будет начинка, тем большего финансового благополучия стоит ожидать.

14 января обычно принято посевать и щедровать (можно также девушкам), ходить в гости к соседям и родственникам.

Добрым признаком было, если первым в дом заходил молодой человек из уважаемой многодетной семьи.

Утром 14 января молодежь шла на перекресток сжигать "Дидуха", - снопы соломы. Молодые люди прыгали через костер, что символизировало очищение от нечисти.

В Старый Новый год нельзя давать в долг.

Также не стоит выносить мусор.

Плохой приметой считается пересчитывать мелкие деньги или решать важные финансовые вопросы.

В этот день не следует произносить слово "тринадцать".

Верить или нет в эти приметы - личное дело каждого. Но то, что они пришли к нам через много поколений, говорит о том, что лучше все таки к ним прислушаться.

Источник: https://from-ua.com