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Старый Новый год: что надо сделать обязательно
Украинцы в ночь с 13 на 14 января отмечают Старый Новый год или, как его еще называют, Щедрый вечер. Этот праздник за особые традиции любят как дети, так и взрослые.
13 января также называется Васильев вечер, поэтому главными блюдами на Старый Новый год считаются блюда из свинины, ведь святой Василий Великий считается покровителем свиноводов.
В этот вечер принято радушно встречать и угощать гостей. Чем щедрее накрыт стол и больше гостей пришло - тем лучше будет прожит год.
Что можно и нельзя делать на Старый Новый год
Чтобы 2017 год был удачным и прибыльным - 13 января нужно приготовить щедрую кутью, и чем разнообразнее и интереснее будет начинка, тем большего финансового благополучия стоит ожидать.
14 января обычно принято посевать и щедровать (можно также девушкам), ходить в гости к соседям и родственникам.
Добрым признаком было, если первым в дом заходил молодой человек из уважаемой многодетной семьи.
Утром 14 января молодежь шла на перекресток сжигать "Дидуха", - снопы соломы. Молодые люди прыгали через костер, что символизировало очищение от нечисти.
В Старый Новый год нельзя давать в долг.
Также не стоит выносить мусор.
Плохой приметой считается пересчитывать мелкие деньги или решать важные финансовые вопросы.
В этот день не следует произносить слово "тринадцать".
Верить или нет в эти приметы - личное дело каждого. Но то, что они пришли к нам через много поколений, говорит о том, что лучше все таки к ним прислушаться.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Старый новый год, приметы
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