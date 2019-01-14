Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Диетологи подсказали. как выбрать самые полезные бананы

14.01.2019 09:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Диетологи подсказали. как выбрать самые полезные бананы

Переспелые бананы наиболее полезны.

Довольно часто в супермаркете мы не знаем, какие бананы лучше выбрать – неспелые зеленые, аппетитные желтые либо переспелые с черными точками. На самом деле, все просто, а советами относительно выбора бананов делятся диетологи, передает Хроника.инфо со ссылкой на Нealthystyle.

Желтый и спелый банан максимально спелый, потому максимально сладкий. Если вы выбираете такой вид бананов, то употребляете сахар в чрезмерном количестве.

Банан с черными точками обладает антиоксидантными свойствами, а также противораковыми. Интересно, что такие бананы в восемь раз полезнее обычных желтых.

Но самыми полезными остаются зеленые бананы мини. Большие и красивые бананы – это кормовые виды, которые в экзотических странах не употребляют в пищу.



Теги: Донбасс, здоровье, польза, банан
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх