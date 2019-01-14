Диетологи подсказали. как выбрать самые полезные бананы

14.01.2019 09:45

Переспелые бананы наиболее полезны.



Довольно часто в супермаркете мы не знаем, какие бананы лучше выбрать – неспелые зеленые, аппетитные желтые либо переспелые с черными точками. На самом деле, все просто, а советами относительно выбора бананов делятся диетологи, передает Хроника.инфо со ссылкой на Нealthystyle.



Желтый и спелый банан максимально спелый, потому максимально сладкий. Если вы выбираете такой вид бананов, то употребляете сахар в чрезмерном количестве.



Банан с черными точками обладает антиоксидантными свойствами, а также противораковыми. Интересно, что такие бананы в восемь раз полезнее обычных желтых.



Но самыми полезными остаются зеленые бананы мини. Большие и красивые бананы – это кормовые виды, которые в экзотических странах не употребляют в пищу.