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Названы продукты, которые могут спровоцировать выпадение волос

14.01.2019 21:18
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Названы продукты, которые могут спровоцировать выпадение волос

7 популярных продуктов, которые могут испортить волосы.

Красивые, ухоженные волосы - главное украшений любой женщины. 

Порой, они становятся ломкими и совсем тусклыми: в таком случае, причину стоит искать и в своем питании, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Clutch.

Продукты, которые портят волосы:

Жареная и жирная пища
Назвать эту еду полезной нельзя, однако ее вред кроется еще и в том, что она часто способствует закупориванию артерий и усилению выработки кожного сала, что может привести к уменьшению размера волосяных фолликул, ухудшению кровотока и закупорке пор кожи головы. Все это вкупе, несомненно, станет причиной нездоровых волос.

Витамин А
Очень странно видеть его в этом списке, поскольку известно, что витамин А крайне полезен для здоровья волос. Это действительно так, однако избыток этого вещества может дать совсем противоположный эффект. Поэтому, при достаточном употреблении продуктов, содержащих витамин А (печень, яйца, сыр и т.д.), стоит внимательно относиться к его добавкам.

Молоко и молочные продукты
Дело в том, что чрезмерное увлечение молочными продуктами влечет за собой проблемы с ломкостью и выпадением волос. Поэтому употреблять молоко можно и нужно, но все-таки старайся не переусердствовать.

Рыба
Бесспорно, рыба - один самых полезных продуктов в мире. Но из-за высокого содержания ртути в некоторых ее видах, волосы могут начать выпадать. Прежде всего, это относится к тунцу и скумбрии - поэтому старайся не перенасыщать ими свой рацион, если есть проблемы с волосами.

Продукты с селеном
Как и с предыдущими продуктами, их избыток неминуемо повлечет за собой проблемы с волосами. В частности, это касается сала, белых грибов, вешенок, чеснока и кокоса.

Газированные напитки
Сладкая газировка - это один из самых вредных продуктов в принципе. А из-за ее высокой кислотности, она еще и вполне способна спровоцировать проблемы с волосами. Поэтому от нее однозначно следует держаться подальше, если хочешь сохранить свое здоровье в целости.



Теги: Донбасс, здоровье, волосы, продукты
 
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