Все рубрики раздела
- Январское лунное затмение: что надо делать каждому знаку зодиака10:05
- Названы самые действенные народные средства от кашля09:47
- Доказана опасность недостаточного сна07:10
- Негативную энергию в доме поможет найти стакан соленой воды12:06
- В Кремле заявили, что война на Донбассе может растянуться на долгие годы10:28
- Названы продукты, которые могут спровоцировать выпадение волос21:18
- Эти продукты вызывают усталость19:45
- Редкая болезнь многократно усилила слух женщины19:15
- Ученые выявили новую опасность вдыхания пыли15:00
- Врачи сказали, какие алкогольные напитки самые вредные12:00
Названы продукты, которые могут спровоцировать выпадение волос
7 популярных продуктов, которые могут испортить волосы.
Красивые, ухоженные волосы - главное украшений любой женщины.
Порой, они становятся ломкими и совсем тусклыми: в таком случае, причину стоит искать и в своем питании, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Clutch.
Продукты, которые портят волосы:
Жареная и жирная пища
Назвать эту еду полезной нельзя, однако ее вред кроется еще и в том, что она часто способствует закупориванию артерий и усилению выработки кожного сала, что может привести к уменьшению размера волосяных фолликул, ухудшению кровотока и закупорке пор кожи головы. Все это вкупе, несомненно, станет причиной нездоровых волос.
Витамин А
Очень странно видеть его в этом списке, поскольку известно, что витамин А крайне полезен для здоровья волос. Это действительно так, однако избыток этого вещества может дать совсем противоположный эффект. Поэтому, при достаточном употреблении продуктов, содержащих витамин А (печень, яйца, сыр и т.д.), стоит внимательно относиться к его добавкам.
Молоко и молочные продукты
Дело в том, что чрезмерное увлечение молочными продуктами влечет за собой проблемы с ломкостью и выпадением волос. Поэтому употреблять молоко можно и нужно, но все-таки старайся не переусердствовать.
Рыба
Бесспорно, рыба - один самых полезных продуктов в мире. Но из-за высокого содержания ртути в некоторых ее видах, волосы могут начать выпадать. Прежде всего, это относится к тунцу и скумбрии - поэтому старайся не перенасыщать ими свой рацион, если есть проблемы с волосами.
Продукты с селеном
Как и с предыдущими продуктами, их избыток неминуемо повлечет за собой проблемы с волосами. В частности, это касается сала, белых грибов, вешенок, чеснока и кокоса.
Газированные напитки
Сладкая газировка - это один из самых вредных продуктов в принципе. А из-за ее высокой кислотности, она еще и вполне способна спровоцировать проблемы с волосами. Поэтому от нее однозначно следует держаться подальше, если хочешь сохранить свое здоровье в целости.
Теги: Донбасс, здоровье, волосы, продукты
- Дан прогноз, когда Россия уйдет с Донбасса10:42
- Стало известно о планах Путина о создании «Союзного государства»09:30
- В ОРДО интернет от «Феникс» станет платным08:17
- Захарченко жив? Видео ликвидации главаря "ДНР" назвали фейком07:48
- На заводе в Горловке загадочно погибли 3 наемника "ДНР" 07:20
- На КПВВ «Майорское» возможны перебои в работе: названы даты22:38
- В Мариупольском РОВД полицейский избил известного парашютиста22:13
- Стало известно, кто стоит за срывов Рождественского перемирия на Донбассе21:43
- АТОшник выстрелил в голову командиру: подробности жуткой трагедии на Донбассе21:10
- Пушилин назвал «стратегической победой ДНР» бои за Донецкий аэропорт20:45
- В Пенсионном фонде назвали размер средней пенсии в Украине10:50
- Дан прогноз, когда Россия уйдет с Донбасса10:42
- Nike выпустила кроссовки с дистанционным управлением10:35
- Вышел первый трейлер нового фильма о Человеке-пауке (ВИДЕО)10:20
- Январское лунное затмение: что надо делать каждому знаку зодиака10:05
- Названы самые действенные народные средства от кашля09:47
- Стало известно о планах Путина о создании «Союзного государства»09:30
- В Бердичеве овчарка принесла своему хозяину 7 тысяч долларов09:14
- Суд РФ оставил под стражей ещё четырех украинских моряков09:00
- На Донетчине через КПВВ не пропустили ноутбук, сигареты и запчасти08:48
- Январское лунное затмение: что надо делать каждому знаку зодиака10:05
- Названы самые действенные народные средства от кашля09:47
- Доказана опасность недостаточного сна07:10
- Негативную энергию в доме поможет найти стакан соленой воды12:06
- В Кремле заявили, что война на Донбассе может растянуться на долгие годы10:28
- Названы продукты, которые могут спровоцировать выпадение волос21:18
- Эти продукты вызывают усталость19:45
- Редкая болезнь многократно усилила слух женщины19:15
- Ученые выявили новую опасность вдыхания пыли15:00
- Врачи сказали, какие алкогольные напитки самые вредные12:00
- Мощный взрыв в ОРДО: содрогнулись 4 города
- Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году
- В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса
- Неподконтрольные территории Донбасса — на пороге больших перемен, — Андрей Цаплиенко. ВИДЕО
- В Донецке разгромили самую "раскрученную" медиа-персону "ДНР": "Система выдала слово наркоман"
- Главари ОРДО прокомментировали заявления о росте цен на услуги ЖКХ в «республике»
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "ДНР" на Донбассе - видео подбитой бронетехники
- На что идут жители "ЛНР" ради получения украинских пенсий
- Как Томос изменит жизнь в ОРДЛО: священник ПЦУ рассказал важную информацию
- Донецк скоро весь будет таким: соцсети поражены состоянием автовокзала "Западный"