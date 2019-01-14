Врачи сказали, какие алкогольные напитки самые вредные

14.01.2019 12:00

Всем известно, что алкоголь является опасным. Кроме того, что он вызывает привыкание, он может наносить человеческому организму непоправимый вред.



Ученые провели анализ самых употребляемых видов алкоголя и смогли выяснить, какие из них вредят человеческому организму больше всего.



На первом месте оказалось пиво. Пить его очень опасно, особенно в жаркое время года. в летние дни хочется чем-то освежиться, а вот печень при этом раздувается и работает слабее, чем обычною Это может привести к различным заболеваниям.



Ликеры приятны на вкус и их часто пьют в больших количествах. В результате – опьянение и сильная головная боль. А еще ликер вредит поджелудочной и способствует ожирению.



На третьем месте – шампанское. Этот напиток для печени очень опасен. К тому же, его частое применение может стать причиной болей в желудке или даже отравления.

Источник: https://zi.dn.ua