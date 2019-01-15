Негативную энергию в доме поможет найти стакан соленой воды

15.01.2019 12:06

Все в нашем мире состоит из энергии — положительной и отрицательной, пишет lifter и Awareness Act. Нельзя полностью избавиться от негатива, но можно значительно уменьшить его количество, хотя бы дома.

Давайте рассмотрим закон вибрации. Согласно ему, все состоит из энергии и имеет ярко выраженную вибрацию или частоту. Она есть даже у человека и его мыслей!

Тот, кто привык ныть и жаловаться на жизнь, излучает негативную энергию, которая может повлиять и на вас. Держитесь подальше от таких людей, окружайте себя позитивно настроенными личностями.

Вы не поверите, сколько отрицательной энергии присутствует в вашем доме. И чем ее больше, тем хуже вы себя чувствуете.

Когда дом перегружен отрицательной энергией, люди чувствуют напряжение и усталость на глубинном уровне. Но избавиться от нехорошей энергии очень просто — для этого вам понадобится всего три вещи.

Очистка водой с морской солью

Ингредиенты:

2 ст. л. уксуса;

2/3 ст. л. морской соли;

1 полный стакан воды;

4 капли белого масла шалфея (при необходимости можно заменить ладаном или гвоздикой).

Инструкции:

Насыпьте морскую соль в пустой стакан и залейте водой.

Добавьте в воду уксус, а затем белое масло шалфея. Смесь не нужно перемешивать, просто оставьте все как есть.

Сделайте несколько стаканов для каждой комнаты.

Оставьте каждый стакан на 24 часа, а затем проверьте, что изменилось. Постарайтесь, чтобы стаканы никто не касался.

Если вода никак не изменилась, тогда в этой комнате нет отрицательной энергии. Но если она поменяла цвет или текстуру, возьмите стакан и вылейте воду на улицу (на расстояние десять метров от дома).

Повторяйте процедуру, пока вода не останется чистой.

В помещениях с большим количеством отрицательной стакан должен стоять не меньше недели. Это работает, потому что белое масло шалфея способно устранять негатив, а другие ингредиенты усиливают эффект.

Морская соль также поглощает отрицательную энергетику.

Сделайте это, и вы сразу заметите, как изменилась атмосфера в вашем доме. Если делать это один раз в месяц, отрицательная энергия больше никогда не вернется в ваш дом.