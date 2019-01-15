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В Кремле заявили, что война на Донбассе может растянуться на долгие годы
В Кремле видят перспективы переговоров только после новых выборов в Украине. В зависимости от них конфликт может быть либо урегулирован, либо заморожен на долгие годы.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил, что война на Донбассе может закончиться после выборов в Украине. Судьба переговоров будет зависеть от того, кто прийдет к власти. Об этом он рассказал в интервью Аргументам и фактам, пишет from-ua.
В частности, Песков прокомментировал вопрос журналистов о вероятности того, что ситуация на Донбассе превратится в замороженный конфликт на несколько десятилетий.
"Это будет зависеть от Киева, от того, будет ли там у власти партия войны. В этом случае шансов на то, что конфликт прекратится, нет. Напротив, если будет партия мира и дипломатии, тогда есть шанс", - заявил Песков.
Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко назвал войну на Донбассе "недоразумением". В частности, Лукашенко выступил за скорейшее завершение вооруженного противостояния на Донбассе.
Теги: Донбасс, война, Кремль, Песков, заявление
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