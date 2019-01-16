Как правильно окунаться в прорубь на Крещение: советы медиков

16.01.2019 18:07

Как подготовить организм к купанию в проруби за два дня.



Праздник Крещения известен почти всем украинцам. Крещение Господне празднуется традиционно 19 января, этот день считается окончанием периода Святок.



В этот день освящают водоемы, а люди купаются в ледяных прорубях в память о том, что Иисус крестился в реке Иордан, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.



Каким бы святым ни было действо купания в ледяной воде на Крещение, все же врачи советуют начать подготовку хотя бы за два дня. А также придерживаться определенных правил во время купаний.



Начинаем готовиться за 2 дня

Начинать готовиться к нырянию в прорубь врачи советуют задолго – хотя бы с августа. Но все же большинство людей вспоминают хотя бы какую-то подготовку за 2-5 дней до праздника.



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Первый день



Начать стоит с контрастного душа. Только перед тем сделайте зарядку продолжительностью в 5-10 минут. Потом уже начинаем закаливание. Первые две минуты стоим под теплым душем. Далее переходим на холодный, но постепенно. Начинаем со ступней, потом обливаем икры, руки до локтей, затем остальное конечностей. Для первого раза – это все.



Закутываемся в теплый халат, одеваем носки и пьем теплый чай.



Процедуру нужно повторять 3-4 раза за день, каждый раз удлиняя продолжительность обливания холодной водой и увеличивая участки тела, которые обливаем.



Второй день



18 января необходимо увеличить количество времени под холодной водой. А еще – желательно стоять под душем уже полностью: от макушки до пяток. Но здесь тоже стоит знать меру. Врачи не советуют стоять больше 5-7 минут под водой, которая должна быть не ниже 15 градусов.



После полноценного обливания холодной водой следует растереться теплым полотенцем, после чего надеть халат и носки.



Моржи со стажем советуют также на второй день ходить по снегу босыми ногами. Но в это время нужно активно двигаться.



После обливания холодной водой разотритесь теплым полотенцем



В день Крещения

19 января наступило, священнослужители окрестили водоем, приготовили специальные проруби... Казалось бы, ныряй себе и все. Но нет же. Здесь тоже должна быть определенная подготовка.



1. Проверьте, есть ли вокруг работники МЧС или медики, которые в случае чего могут быстро помочь.



2. Прислушайтесь к себе: вы действительно имеете непоколебимую веру в целительную силу таких ныряний.



3. Советуют перед заплывом намазать тело жиром, кремом или маслом, чтобы защитить капилляры в верхнем слое кожи.



4. Раздевайтесь постепенно. Снимая каждый слой, нужно сделать несколько активный упражнений: то поприседать 20 раз, то попрыгать на месте. Нужно согреться в той одежде, в которой стоим. И так вплоть до самого купального костюма. Обувь снимаем последней.



5. А теперь – ныряем. Но все же – не с головой. Врачи советуют ограничить первый заплыв 10-15 секундами, не больше. Ведь такой холод – всегда стресс для организма.



6. Выходим из проруби и быстренько растираемся полотенцем, одеваем теплую одежду и пьем теплый чай.



Важно! Ни в коем случае нельзя пить алкоголь – ни до погружения, ни сразу после. Максимум, что разрешают врачи, – немного теплого глинтвейна или несколько глотков коньяка через 15 минут после погружения. Не раньше!



Кому нельзя купаться на Крещение

Есть такие группы населения, которым врачи запрещают купаться в проруби даже на Крещение. Не стоит этого делать:



• людям с болезнями сердца и сосудов;

• с хроническими заболеваниями мочеполовой, дыхательной систем и носоглотки в состоянии ремиссии;

• с температурой выше 37 градусов при любых обстоятельствах;

• беременным;

• с нарушениями работы эндокринной системы и болезнями щитовидной железы

• эпилептикам и людям с судорожными заболеваниями;

• с любой болезнью в остром состоянии;

• с коньюктивитом или глаукомой;

• с туберкулезом;

• с сахарным диабетом.



В Минздраве Украины настоятельно рекомендуют за несколько дней до ныряния посетить своего врача для осмотра.