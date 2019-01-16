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Как вылечить герпес на губах: проверенные народные средства

16.01.2019 16:35
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Как вылечить герпес на губах: проверенные народные средства

Чем можно вылечить герпес на губах, знают немногие.

Причиной лабиального герпеса является вирусом простого герпеса 1 типа. Он вызывает болезненные раны на губах, деснах и языке.

С некоторыми натуральными продуктами его можно быстро вылечить и уменьшить воспаление, пишет Хроника.инфо со ссылкой на womanel.

1. Эфирные масла
Эфирные масла, такие как масло чайного дерева и гвоздики, эффективны для успокоения и облегчения жалоб на герпес, уменьшая ощущение зуда. Люди с более чувствительной кожей могут смешивать эти эфирные масла с маслом жожоба и кокосовым маслом. Оливковое масло также помогает при герпесе, так как обладает противовирусными, обезболивающими и противовоспалительными свойствами.

2. Витамин Е и цинк
Герпес на губах можно эффективно залечить витамином Е. Его применение обеспечивает облегчение боли. Цинк помогает как быстрому прохождению инфекции, так и быстрому заживлению ран.

3. Прием лизина
Лизин является аминокислотой, которая играет важную роль в лечении герпеса. Его можно уменьшить путем увеличения потребления лизина в рационе. Продукты, которые являются хорошим источником лизина, это: абрикосы, брокколи, яблоки, груши, инжир, йогурт, рыба и многое другое.

4. Пищевая сода
Растворяя бикарбонат соды в воде, можно быстро вылечить герпес на губах. Сода обладает способностью подсушивать поверхность кожи, успокаивая ее. Прикладывайте ватный тампон, пропитанный газировкой, на герпес не менее 3-4 раз в день.

5. Гель алоэ вера
Алоэ вера содержит более 70 активных ингредиентов, которые положительно влияют на кожу. Применение этого геля уменьшает воспаление, успокаивает и увлажняет кожу, так как обладает антисептическим и противовирусным действием, ускоряющим процесс заживления.

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 67% людей в возрасте до 50 лет страдают от герпеса. Укрепление иммунной системы путем изменения образа жизни и соблюдения здорового питания может снизить вероятность герпетической инфекции.



Теги: Донбасс, здоровье, вирус, лечение, герпес
 
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