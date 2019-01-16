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Медики назвали напиток, который способен "убить" потенцию

16.01.2019 21:16
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Медики назвали напиток, который способен "убить" потенцию

Мужчинам следует быть осторожными с кофе.

Медики из Великобритании высказались о том, что пристрастие к растворимому кофе может отрицательно сказаться на мужском половом здоровье.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Акценты.

Растворимый кофе никак нельзя назвать полезным напитком для мужчин, - и все из-за содержащихся в нем фитогормонов, способных ослаблять потенцию. Данное мнение ученых опубликовал ToDay News Ufa.

По словам врачей из Кембриджа, фитогормоны оказывают на мужской организм действие подобное эффекту «женского» гормона эстрогена. «Мужчины, которые пьют слишком много растворимого кофе, рискуют обзавестись животом и практически женской грудью, а также столкнуться с проблемами в эрекции», -сообщили терапевты.

Количество кофе, способное приводить к проблемам с мужским здоровьем, довольно велико - пять чашек в день. По мнению специалистов, вместо этого лучше выпивать одну-две чашки напитка в день – строго молотого и заварного. В таком случае половая функция, наоборот, может укрепиться, считают эксперты.

Примечательно, что эффект от злоупотребления растворимым кофе на мужчин ученые сравнили со слишком частым употреблением пива. Оба напитка, как оказалось, способствуют ожирению мужской фигуры по женскому типу.



Теги: Донбасс, здоровье, потенция, медики
 
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