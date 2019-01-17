Дети, которых не пеленали: чем они отличаются

17.01.2019 18:54

Пеленать или нет новорожденного ребёнка — спор, который даже сейчас не утратил свою актуальность, сообщает zerkalo. Сторонники традиционных методов полагают что это необходимо — ребёнок более спокойный, дольше спит, не может травмироваться. Любители современных методов простив такого, полагая что новорожденному необходима свобода и малыш сам «знает», в каком положении ему удобнее. В любом случае существует факт — дети, которых не пеленали, отличаются от тех, кто в младенчестве был скован.

Исследования, проведённые специалистами Американской академии педиатрии, показали значительное распространение диагноза дисплазия и подозрений на этот недуг у тех детей, которые подвергались тугому пеленанию с момента рождения. Даже при лёгких формах проблемы, в будущем могут возникнуть существенные отклонения в развитии и функционировании суставов, преимущественно ног. Среди детей, которых не пеленали, такая проблема распространена гораздо реже, плюс к этому эти дети более развиты в физическом плане и более гибкие.

Подобным же образом была установлена определённая связь между фактом пеленания и умственным развитием детей. По данным специалистов упомянутой академии педиатрии, более половины детей, которых не пеленали в младенчестве, имеют лучшие показатели умственного развития, чем их сверстники, для которых применялись пелёнки. Всё дело том, что свобода движений даёт возможность малышу познавать мир через разнообразие тактильных ощущений, что при тугом пеленании невозможно.

Разумеется, что ребёнок не всё время находится в пелёнке, но всё же довольно долго для того, чтобы уменьшить возможность познания окружающего пространства. Теряется значительное время для развития при помощи именно тактильных ощущений, что очень важно на первых месяцах жизни. Ребёнок ещё не умеет осознанно хватать предметы, может иногда и удариться, но это всё равно будет определённым опытом, что даст возможность молодому организму развиваться не только в физическом, а и в интеллектуальном смысле.

Впрочем, ярких противников пеленания детей нет даже среди специалистов, но речь идёт о свободном, а не о тугом пеленании. Тугое пеленание вообще противопоказано, что в будущем может вылиться в целый ряд проблем. На практике, дети, которых туго пеленали, менее подвижны, не так сильно интересуются миром, менее любознательны и менее расторопны, чем их сверстники, которых пеленанию не подвергали. Впрочем, решение зависит исключительно от родителей, причём можно посоветоваться со специалистом и убедиться в необходимости пеленания или отсутствии таковой.