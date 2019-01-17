Все рубрики раздела
- Названа каша, способная заменить мясо17:00
- Эти продукты врачи советуют включить в ежедневный рацион15:47
- Любители одиночества: кто из Знаков Зодиака не терпит компании13:03
- Крещение Господне: что категорически нельзя делать в этот день11:40
- Ученые выяснили, откуда берется шизофрения09:45
- Железные леди: самые сильные женщины по знаку Зодиака08:45
- Погружение в прорубь на Крещение: медик дал важные советы07:12
- Последний в аэропорту: «Киборг» Анатолий Свирид о себе и подвиге побратимов17:20
- Крещенский сочельник 18 января: традиции этого дня16:36
- Дорогие сыры являются подделкой! Эксперты выявили самые фальсифицируемые продукты13:10
Какие праздники отмечают 17 января
Ежегодно 17 января во всем мире отмечается День детских изобретений или, в ином переводе, День детей-изобретателей.
Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику. Все детские изобретения, несомненно, делают нашу жизнь удобнее и интереснее. И сегодня именно тот день, в который нужно порадоваться изобретательности юных гениев, оценить значимость их многочисленных изобретений и поощрить разносторонние детские таланты.
Водные лыжи, меховые наушники, фруктовое мороженое на палочке, шрифт Брайля - все это изобретено детьми.
Датой Дня выбран день рождения одного из выдающихся американцев — государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя, журналиста Бенджамина Франклина. Свое первое изобретение — пару ласт для плавания, которые надевались на руки, — Бен Франклин изобрел в возрасте 12 лет. Некоторые умозаключения ученого на много десятков лет опередили эпоху.
Франклин ввел обозначение электрически заряженных состояний «+» и «−», привел доказательство электрической природы молнии, в 1752 году предложил проект молниеотвода, впервые применил электрическую искру для взрыва пороха, получил патент на конструкцию кресла-качалки, в 1784 году изобрел бифокальные очки. И это только небольшая часть изобретательского наследия ученого.
Именины сегодня празднуют: Антон, Александр, Артем, Афанасий, Зина, Иосиф, Марк, Наркисс, Никанор, Николай, Родион, Степан, Тимофей, Тит, Тихик, Трофим, Филипп, Хрисанф, Яков, Евфимия
Источник Знамя индустрии.
Теги: Донбасс, дети, праздники, изобретение
- Большое сердце Патриции: американка помогает сиротам Донбасса
- Американец шокировал детей рождественским видео (ВИДЕО)
- Американка зажарила живьем в духовке двух своих маленьких сыновей
- В жестоком убийстве малолетних дочерей украинского пианиста Холоденко подозревается его жена
- Американцы в ужасе от украинской детской порнографии
- В Донбассе спасают смертельно больных детей «с кардиологией»
- "ДНР" живет именем Закона Украины, так чья мы тогда территория", - блогер20:30
- У главаря «ДНР» Пушилина обострилась «мания преследования»19:20
- В Горловке отметили Крещение17:52
- Порошенко создал в Счастье военно-гражданскую администрацию16:40
- В Макеевке на пятиэтажке обрушилась крыша14:15
- Враг использовал против ВСУ тактику ИГИЛ и ХАМАС, но встретил отпор, - появились кадры поверженной техники 12:15
- СММ ОБСЕ заметили в неподконтрольном Донецке ЗРК «Стрелу»12:00
- На Донбассе нашли тела двух военных: убивали зверски10:30
- Армия РФ атакует ВСУ вдоль всей линии фронта на Донбассе, применяя 82-мм минометы и гранатометы 10:15
- Видео: дорога "ада" из Донецка в Луганск - чего "добился" оккупированный Донбасс, отказавшись от Украины09:15
- "ДНР" живет именем Закона Украины, так чья мы тогда территория", - блогер20:30
- Ярко и необычно: этим Знакам Зодиака 2019 год обещает много счастья20:16
- В Украине ударят морозы: синоптики обещают серьезное похолодание19:55
- В штабе ООС рассказали о работе КПВВ19:40
- У главаря «ДНР» Пушилина обострилась «мания преследования»19:20
- В Украине заработал закон о буллинге19:01
- "Правый сектор" сделал важное заявление: "У Беларуси в войне с Россией появился грозный союзник"18:45
- «Укрзализниця» резко подняла цены на бронь билетов18:30
- В Украине намерены изменить правила получения прав: что ждет будущих водителей18:14
- В Горловке отметили Крещение17:52
- Названа каша, способная заменить мясо17:00
- Эти продукты врачи советуют включить в ежедневный рацион15:47
- Любители одиночества: кто из Знаков Зодиака не терпит компании13:03
- Крещение Господне: что категорически нельзя делать в этот день11:40
- Ученые выяснили, откуда берется шизофрения09:45
- Железные леди: самые сильные женщины по знаку Зодиака08:45
- Погружение в прорубь на Крещение: медик дал важные советы07:12
- Последний в аэропорту: «Киборг» Анатолий Свирид о себе и подвиге побратимов17:20
- Крещенский сочельник 18 января: традиции этого дня16:36
- Дорогие сыры являются подделкой! Эксперты выявили самые фальсифицируемые продукты13:10
- Россия покинет Донбасс: стало известно, где именно Путин допустил фатальную ошибку по Украине
- «Давно такого не было»: соцсети сообщают о сильных боях и прилетах
- Люди Медведчука приступили к прямым переговорам с боевиками "Л/ДНР": Перлин проговорился о планах по Донбассу
- В "ДНР" на блокпостах остались ночевать сотни человек: "Реальный ад, в этот ужас Пушилина надо"
- Ликвидированные Захарченко, Гиви и Моторола стали персонажами популярного в Сети флешмоба
- В Донецке к торговому университету привезли голую студентку
- Штурм боевиков "ДНР" под Широкино остановлен. Враг понес тяжелые потери
- Видео: дорога "ада" из Донецка в Луганск - чего "добился" оккупированный Донбасс, отказавшись от Украины
- По позициям боевиков нанесен мощный удар: взрывы и погибшие. ВСУ отомстили за погибших побратимов. ВИДЕО
- Дончан разозлил Пушилин со своей инициативой по ДАП: "Сначала горы мусора из Донецка убери"