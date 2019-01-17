Какие праздники отмечают 17 января

17.01.2019 09:51

Ежегодно 17 января во всем мире отмечается День детских изобретений или, в ином переводе, День детей-изобретателей.

Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику. Все детские изобретения, несомненно, делают нашу жизнь удобнее и интереснее. И сегодня именно тот день, в который нужно порадоваться изобретательности юных гениев, оценить значимость их многочисленных изобретений и поощрить разносторонние детские таланты.

Водные лыжи, меховые наушники, фруктовое мороженое на палочке, шрифт Брайля - все это изобретено детьми.

Датой Дня выбран день рождения одного из выдающихся американцев — государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя, журналиста Бенджамина Франклина. Свое первое изобретение — пару ласт для плавания, которые надевались на руки, — Бен Франклин изобрел в возрасте 12 лет. Некоторые умозаключения ученого на много десятков лет опередили эпоху.

Франклин ввел обозначение электрически заряженных состояний «+» и «−», привел доказательство электрической природы молнии, в 1752 году предложил проект молниеотвода, впервые применил электрическую искру для взрыва пороха, получил патент на конструкцию кресла-качалки, в 1784 году изобрел бифокальные очки. И это только небольшая часть изобретательского наследия ученого.

Именины сегодня празднуют: Антон, Александр, Артем, Афанасий, Зина, Иосиф, Марк, Наркисс, Никанор, Николай, Родион, Степан, Тимофей, Тит, Тихик, Трофим, Филипп, Хрисанф, Яков, Евфимия

Источник Знамя индустрии.