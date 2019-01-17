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Крещение Господне 2019: кому нельзя купаться в проруби
19 января отмечает важный религиозный праздник - Крещение Господне. В этот день принято окунаться в прорубь. Но далеко не всем можно купаться в проруби на Крещение, пишут Подробности.
Медицинские противопоказания для осуществления данного действия актуальны для тех, кто имеет следующие проблемы со здоровьем:
Крещение Господне 2019: традиции праздника и обряды ритуального омовения
Сердечно сосудистая система: порок сердца, ишемическая болезнь, гипертония, инфаркт
Нервная система: эпилепсия, неврит, склероз сосудов головного мозга
Эндокринная система: сахарный диабет
Опорно-двигательный аппарат: остеоартроз, ревматизм, радикулит
Система органов дыхания: бронхит, астма, отит
Мочевыделительная система: почечная недостаточность, простатит, аденома простаты, цистит.
Для неподготовленного человека купание в день, когда наступает Крещение должно ограничиться одной минутой контакта организма с ледяной водой. Детям до трёх лет окунаться в ледяную воду вообще нельзя из-за возможного переохлаждения организма.
Теги: Донбасс, Крещение Господне, купание, прорубь, заболевания
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