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Крещенский сочельник 18 января: традиции этого дня
Согласно существующему поверью, в ночь с 18 на 19 января открывается небо перед заутренней, поэтому, если помолиться, то сбудется все, чего только не пожелаешь. Тем не менее, видят это не все, а только самые благочестивые люди. Однако даже если грешник помолится, то и его желания исполнятся, пишет mhub.top.
Сегодня обязательно нужно убрать дома все к Крещению, умыться самому святой водой и окропить дом, особенное внимание уделяя углам. Раньше даже кресты рисовали мелом или углем над всеми отверстиями в доме. Потому что этот вечер – это тот самый «крещенский вечерок», когда нечисть разгуливается напоследок. Крестик может быть самым маленьким и незаметным, но главное, чтобы он был.
Сегодня нужно соблюдать строгий пост. То есть ничего не есть до вечерней звезды, а потом уже традиционная постная трапеза с кутьей, овощными блинами и другими блюдами. Стоит пойти в церковь на вечернюю службу, а за столом нужно собраться всей семьей. Также в этот день пекут специальное обрядовое печенье в виде крестов, которые едят утром 19-го января все члены семьи, запивая святой водой. Кроме того, сегодня снятся вещие сны.
Чтобы к вам пришли деньги, нужно всей семьей в сочельник считать деньги и при этом говорить:
Господь Бог миру явится,
А в моем кошельке деньги объявятся.
Ключ, замок, язык.
Аминь.Аминь. Аминь.
Также в этот день нужно ночью собрать снег или выйти за водой на речку, к роднику или к колодцу. Но только после полуночи. Снег исцелит онемение в ногах, судороги, улучшает состояние кожи. Им стоит умываться, а для тех, кто хочет медленнее стареть, нужно набрать целую ванну такого снега и искупаться.
Нельзя сегодня оставлять ночью обувь за порогом, потому что будете болеть. Запрещено, когда будете забирать святую воду или принимать ее, ссориться, ругаться, допускать плохие мысли и поступки. Тогда вода не будет святой и скорее всего разольется.
Теги: Донбасс, Сочельник, Крещение, традиции
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