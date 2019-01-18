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Назван самый плохой знак Зодиака
Астрологи сообщают, что однозначного ответа на вопрос, кто самый сложный знак зодиака, разумеется, нет. Изучая характерные особенности 12 Знаков, можно сказать, что никто из них не идеален — в каждом есть своя ложка дегтя. Вместе с тем лидеров «несносного» парада все же можно определить.
Властный и вспыльчивый Овен
Открывает звездный парад дитя Огня Овен. Беспощадный властелин — так коротко можно описать эту вспыльчивую персону. Любит доминировать, причем настолько, что близким порой становится страшно от его тотального контроля. Яркие черты: высокомерие; безжалостность; требовательность; деспотичность; агрессивность.
Сердитый и занудливый Телец
Телец напоминает скалу. Он тверд, горд и непреклонен. В своем понимании он центр мироздания. Зануден до жути, а также противник перемен и всего нового. Уперт, как бык, часто впадает в зависимости. Яркие черты: напыщенность; жадность; лень; любитель упреков и критики.
Двуличные Близнецы
Близнецы — Знак двойственный, поэтому для него совершенно нормально обещать одно, а делать совершенно другое (правда, до второго дело редко доходит). Близнецы — это притворщики, мастера тайной игры, манипуляторы, у которых в арсенале тысячи масок и ролей. Узнать подлинные намерения представителя этого Знака практически невозможно. Яркие черты: мстительность; лицемерие; болтливость; эгоизм; ветреность; легкомыслие.
Оскорбленный и плаксивый Рак
Рак уже с детства уверен, что все вокруг созданы для того, чтобы его обижать. В любом сказанном слове Рак найдет скрытый смысл. Настроение Рака — вещь непредсказуемая. В один день он радуется, в другой — грустит, в третий — разносит все на своем пути. Жить рядом с Раком — это как сидеть на дремлющем вулкане: никогда не угадаешь, согреет или испепелит. Яркие черты: нервозность; неуверенность в себе; обидчивость; чрезмерная эмоциональность; плаксивость; озлобленность.
Самодовольный и эгоцентричный Лев
Самовлюбленность этого Знака зашкаливает. Лев убежден, что, как только он заходит в комнату, все должны встать и аплодировать его великолепию. Неразборчив в людях, поэтому часто поддается лести и манипуляциям. Обожает командовать, наказывать упрямых и прощать провинившихся. Жизнь Льва — это спектакль, где он играет главную роль. Яркие черты: самовлюбленность; расточительство; эпатаж; гордыня; безразличие.
Придирчивая и суетливая Дева
Любимое занятие Девы — беспокойство, причем по поводу и без. Волнуется всегда, а если в жизни штиль, а на горизонте все спокойно, то причиной беспокойства станет его отсутствие. Застать Деву спокойной и довольной жизнью нереально. У нее всегда много поводов для критики, претензий и упреков. Помешана на поиске совершенства. Яркие черты: категоричность; критичность; язвительность; требовательность; обеспокоенность.
Нерешительные и притворные Весы
Воздушный Знак начинает каждый новый день с надевания маски. Весы обожают пускать пыль в глаза. Они ветрены, что делает их плохой партией в любовном плане. Постоянные сомнения и колебания мешают Весам принимать самостоятельные решения. Удивительно, но именно Весы, по словам астрологов, — один из самых плохих Знаков. Но занять первое место в этом рейтинге они не торопятся, ведь есть еще один претендент. Яркие черты: хвастливость; самолюбование;непостоянство; неискренность; инфантильность.
Злопамятный и опасный Скорпион
Токсичный Скорпион, пожалуй, самый плохой представитель зодиакальной цепочки. Вставать у него на пути не стоит. Этим персонажем движет желание утвердиться за счет других, и даже в отношениях он предпочитает быть одиноким. Помнит все обиды, а мстит медленно и очень жестоко. Обожает себя. Любитель манипулировать и управлять другими. Яркие черты: жестокость; мстительность; агрессивность; ревность; деспотичность.
Любознательный и сумасшедший Стрелец
Стрелец — Знак Огня, которого следует бояться. Напоминает не просто костер, а лесной пожар. Выглядит всегда приветливым и добрым, но это всего лишь игра. Любит разбивать сердца и гордо искать новую жертву. Любимое занятие — идти на голос сердца, из-за чего Стрелец часто попадает в абсурдные и смешные ситуации. Яркие черты: нетерпеливость; упрямство; вспыльчивость; самодовольство; необузданность.
Корыстный и бездушный Козерог
Козерог — заложник холодного расчета и скупости. Единственное, что его интересует, — деньги, им заработанные. Обожает рассказывать о себе и достигнутых высотах. В любви холоден, безразличен, сдержан. Козерог мог бы смело претендовать на звание самого несносного Знака, если анализировать его манеру общения. Яркие черты: расчетливость; занудство; меркантильность; надменность; эмоциональная холодность; твердолобость.
Свободолюбивый и непостоянный Водолей
Понять, что движет Водолеем, не в силах даже астрологи. Сегодня он готов жить как бедняк, завтра — отправиться на поиски несметных богатств. Астрологи утверждают, что Водолеи не могут усидеть на месте, они одержимы жаждой новых впечатлений. Планы Водолея не поддаются земной логике, они глобальны и часто кажутся сумасшедшими. В любви ужасен, так как сосредоточен только на себе и постоянно требует свободы. Панически боится давления. Яркие черты: скандальность; прямолинейность, напоминающая грубость; пессимизм; неуверенность в себе; хвастовство.
Отрешенные и мечтательные Рыбы
Рыбы — люди недисциплинированные, постоянно парящие в своих мечтах. Предпочитают реальной жизни воздушные замки. Уязвимы и не уверены в себе настолько, что всю свою жизнь убегают от трудностей, страхов и комплексов. Справляться с неприятностями не хотят, предпочитая плыть по течению вместо того, чтобы бороться. Зачастую лицемерны и очень обидчивы. Яркие черты: эмоциональная неуравновешенность; капризность; невнимательность; безответственность; ранимость; ревность.
Источник from-ua.
Теги: Донбасс, астрология, знаки Зодиака
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- Дорогие сыры являются подделкой! Эксперты выявили самые фальсифицируемые продукты13:10
- Дорогие сыры являются подделкой! Эксперты выявили самые фальсифицируемые продукты13:10
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