Назван самый плохой знак Зодиака

18.01.2019 08:30

Астрологи сообщают, что однозначного ответа на вопрос, кто самый сложный знак зодиака, разумеется, нет. Изучая характерные особенности 12 Знаков, можно сказать, что никто из них не идеален — в каждом есть своя ложка дегтя. Вместе с тем лидеров «несносного» парада все же можно определить.

Властный и вспыльчивый Овен

Открывает звездный парад дитя Огня Овен. Беспощадный властелин — так коротко можно описать эту вспыльчивую персону. Любит доминировать, причем настолько, что близким порой становится страшно от его тотального контроля. Яркие черты: высокомерие; безжалостность; требовательность; деспотичность; агрессивность.

Сердитый и занудливый Телец

Телец напоминает скалу. Он тверд, горд и непреклонен. В своем понимании он центр мироздания. Зануден до жути, а также противник перемен и всего нового. Уперт, как бык, часто впадает в зависимости. Яркие черты: напыщенность; жадность; лень; любитель упреков и критики.

Двуличные Близнецы

Близнецы — Знак двойственный, поэтому для него совершенно нормально обещать одно, а делать совершенно другое (правда, до второго дело редко доходит). Близнецы — это притворщики, мастера тайной игры, манипуляторы, у которых в арсенале тысячи масок и ролей. Узнать подлинные намерения представителя этого Знака практически невозможно. Яркие черты: мстительность; лицемерие; болтливость; эгоизм; ветреность; легкомыслие.

Оскорбленный и плаксивый Рак

Рак уже с детства уверен, что все вокруг созданы для того, чтобы его обижать. В любом сказанном слове Рак найдет скрытый смысл. Настроение Рака — вещь непредсказуемая. В один день он радуется, в другой — грустит, в третий — разносит все на своем пути. Жить рядом с Раком — это как сидеть на дремлющем вулкане: никогда не угадаешь, согреет или испепелит. Яркие черты: нервозность; неуверенность в себе; обидчивость; чрезмерная эмоциональность; плаксивость; озлобленность.

Самодовольный и эгоцентричный Лев

Самовлюбленность этого Знака зашкаливает. Лев убежден, что, как только он заходит в комнату, все должны встать и аплодировать его великолепию. Неразборчив в людях, поэтому часто поддается лести и манипуляциям. Обожает командовать, наказывать упрямых и прощать провинившихся. Жизнь Льва — это спектакль, где он играет главную роль. Яркие черты: самовлюбленность; расточительство; эпатаж; гордыня; безразличие.

Придирчивая и суетливая Дева

Любимое занятие Девы — беспокойство, причем по поводу и без. Волнуется всегда, а если в жизни штиль, а на горизонте все спокойно, то причиной беспокойства станет его отсутствие. Застать Деву спокойной и довольной жизнью нереально. У нее всегда много поводов для критики, претензий и упреков. Помешана на поиске совершенства. Яркие черты: категоричность; критичность; язвительность; требовательность; обеспокоенность.

Нерешительные и притворные Весы

Воздушный Знак начинает каждый новый день с надевания маски. Весы обожают пускать пыль в глаза. Они ветрены, что делает их плохой партией в любовном плане. Постоянные сомнения и колебания мешают Весам принимать самостоятельные решения. Удивительно, но именно Весы, по словам астрологов, — один из самых плохих Знаков. Но занять первое место в этом рейтинге они не торопятся, ведь есть еще один претендент. Яркие черты: хвастливость; самолюбование;непостоянство; неискренность; инфантильность.

Злопамятный и опасный Скорпион

Токсичный Скорпион, пожалуй, самый плохой представитель зодиакальной цепочки. Вставать у него на пути не стоит. Этим персонажем движет желание утвердиться за счет других, и даже в отношениях он предпочитает быть одиноким. Помнит все обиды, а мстит медленно и очень жестоко. Обожает себя. Любитель манипулировать и управлять другими. Яркие черты: жестокость; мстительность; агрессивность; ревность; деспотичность.

Любознательный и сумасшедший Стрелец

Стрелец — Знак Огня, которого следует бояться. Напоминает не просто костер, а лесной пожар. Выглядит всегда приветливым и добрым, но это всего лишь игра. Любит разбивать сердца и гордо искать новую жертву. Любимое занятие — идти на голос сердца, из-за чего Стрелец часто попадает в абсурдные и смешные ситуации. Яркие черты: нетерпеливость; упрямство; вспыльчивость; самодовольство; необузданность.

Корыстный и бездушный Козерог

Козерог — заложник холодного расчета и скупости. Единственное, что его интересует, — деньги, им заработанные. Обожает рассказывать о себе и достигнутых высотах. В любви холоден, безразличен, сдержан. Козерог мог бы смело претендовать на звание самого несносного Знака, если анализировать его манеру общения. Яркие черты: расчетливость; занудство; меркантильность; надменность; эмоциональная холодность; твердолобость.

Свободолюбивый и непостоянный Водолей

Понять, что движет Водолеем, не в силах даже астрологи. Сегодня он готов жить как бедняк, завтра — отправиться на поиски несметных богатств. Астрологи утверждают, что Водолеи не могут усидеть на месте, они одержимы жаждой новых впечатлений. Планы Водолея не поддаются земной логике, они глобальны и часто кажутся сумасшедшими. В любви ужасен, так как сосредоточен только на себе и постоянно требует свободы. Панически боится давления. Яркие черты: скандальность; прямолинейность, напоминающая грубость; пессимизм; неуверенность в себе; хвастовство.

Отрешенные и мечтательные Рыбы

Рыбы — люди недисциплинированные, постоянно парящие в своих мечтах. Предпочитают реальной жизни воздушные замки. Уязвимы и не уверены в себе настолько, что всю свою жизнь убегают от трудностей, страхов и комплексов. Справляться с неприятностями не хотят, предпочитая плыть по течению вместо того, чтобы бороться. Зачастую лицемерны и очень обидчивы. Яркие черты: эмоциональная неуравновешенность; капризность; невнимательность; безответственность; ранимость; ревность.

Источник from-ua.