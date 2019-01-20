Иванов день 20 января: чего категорически нельзя делать

20.01.2019 10:35

Ежегодно 20 января отмечается Иванов день (по старому стилю – 7 января). В церковном православном календаре эта дата посвящена Собору Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. О запретах и приметах светлого праздника, пишет Знай.

Иванов день 20 января: главные запреты праздника

Еще этот праздник иногда именуют Бражником, поскольку в этот день было принято «запивать» все злое на земле. Прежде чем сесть за стол, полагалось выпить крещенской воды, чтобы не болеть целый год.

Окончание праздников означало возвращение к привычной жизни. На посиделки нужно было приходить с работой: «Після Івана Предтечі хто не робить, того б'ють у плечі». Однако в некоторых местах день все еще был праздничным, никакие работы не выполнялись.

Кроме того, с этого дня переставали действовать некоторые запреты: снова можно было прясть, ткать, шить шерстяными нитками, резать скот. На Ивана наши предки совершали обрядовое кормление скота. Домашних животных угощали хлебом с солью или блинами, «чтобы хорошо водились».

Окончание праздников означало возвращение к привычной жизни. На посиделки нужно было приходить с работой: «Після Івана Предтечі хто не робить, того б'ють у плечі». Однако в некоторых местах день все еще был праздничным, никакие работы не выполнялись.

Кроме того, с этого дня переставали действовать некоторые запреты: снова можно было прясть, ткать, шить шерстяными нитками, резать скот. На Ивана наши предки совершали обрядовое кормление скота. Домашних животных угощали хлебом с солью или блинами, «чтобы хорошо водились».

Сидеть в этот день без дела не рекомендуется

В этот день варят пиво, но употреблять его следует в небольших количествах. Согласно поверью, немного испитое спиртное оберегает от горести и слез. Если превысить норму, то в дом придет несчастье.

Еще на Ивана в некоторых местностях до сих пор запрещается работать. Все дело в том, что вечером по традиции молодежь устраивает последние посиделки.

Стоит отметить, что в Иванов день категорически запрещено умываться, так как смывается защита, и человек может быть подвержен обману.