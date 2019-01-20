Почему надо по утрам вставать пораньше

20.01.2019 22:02

Существует много причин проснуться раньше независимо от дня недели, передает Нealthystyle.

Да, очень заманчиво нажимать кнопку повтора будильника и вновь возвращаться к сладким минутам сна. Однако, если вы начнёте вырабатывать у себя привычку раннего подъёма (а это не так сложно, как кажется), то уже в скором времени обнаружите на сколько эффективнее, стала ваша жизнь. Итак, в чём польза раннего подъёма – рассказали специалисты.

Правильный завтрак

Согласно исследованиям завтрак – самый важный приём пищи после ночного отдыха. Ранний подъём дарит возможность приготовить здоровый и питательный завтрак. Часто из-за нехватки времени мы пропускаем первый приём пищи или перекусываем на ходу. А к обеду организм находится на последнем издыхании. Кстати, отсутствие полноценное завтрака провоцирует на перекус нездоровыми продуктами, что негативно сказывается на фигуре и здоровье.

Организация времени

Привычка просыпаться хотя бы на 30 минут раньше обычного сделает вас более организованным. Используйте это время для планирования предстоящего дня, ведь утром всегда думается лучше, недаром говорят – утро вечера мудренее.

Утренние часы - для тренировок

Стремитесь поддерживать себя в форме, но часто на тренировки не хватает сил и времени? Попробуйте посвятить им утренние часы. Вы не только зарядитесь энергией, но и начнёте день с чувством выполненного долга перед собой и своей фигурой.

Время тишины

Ранний подъём подарит замечательную возможность насладиться утренней тишиной, в которой нет суеты и шума. Это прекрасная возможность погрузиться в свои мысли, неспешно попивая ароматный кофе, почитать интересную книгу, изучить что-то новое или заняться любимым хобби.

Утро задаёт тон дня

В спешке мы склонны многое забывать, например, захватить обед или сделать важные вещи, а выбегая из дома в панике вспоминаем выключен ли утюг. Такое начало дня омрачает настроение, что может негативно отразиться на событиях всего дня. Ранний подъём поможет задать позитивный старт.

Больше возможностей

Самые успешные люди – ранние пташки. В их дне 24 часа, но они многое успевают. После хорошего ночного отдыха человек находится на пике эффективности. Утром практически нет отвлекающих факторов, и это позволяет всё запланированное сделать быстрее и лучше.

Улучшение качества сна

В конце долгого и продуктивного дня организм подаёт сигналы - настало время отдыха. Ранний отход ко сну и подъём позволят стабилизировать свои циркадные ритмы. Это делает возможным улучшить качество сна и чувствовать себя более энергичным на протяжении дня.