Все рубрики раздела
- Названы ранние признаки развития диабета22:30
- Почему надо по утрам вставать пораньше22:02
- Приметы на 21 января: что категорически нельзя делать21:03
- Отказ от завтрака: ученые рассказали о последствиях13:17
- Черная невеста по знаку Зодиака: кому не видать женского счастья12:57
- Иванов день 20 января: чего категорически нельзя делать10:35
- Названа каша, способная заменить мясо17:00
- Эти продукты врачи советуют включить в ежедневный рацион15:47
- Любители одиночества: кто из Знаков Зодиака не терпит компании13:03
- Крещение Господне: что категорически нельзя делать в этот день11:40
Почему надо по утрам вставать пораньше
Существует много причин проснуться раньше независимо от дня недели, передает Нealthystyle.
Да, очень заманчиво нажимать кнопку повтора будильника и вновь возвращаться к сладким минутам сна. Однако, если вы начнёте вырабатывать у себя привычку раннего подъёма (а это не так сложно, как кажется), то уже в скором времени обнаружите на сколько эффективнее, стала ваша жизнь. Итак, в чём польза раннего подъёма – рассказали специалисты.
Правильный завтрак
Согласно исследованиям завтрак – самый важный приём пищи после ночного отдыха. Ранний подъём дарит возможность приготовить здоровый и питательный завтрак. Часто из-за нехватки времени мы пропускаем первый приём пищи или перекусываем на ходу. А к обеду организм находится на последнем издыхании. Кстати, отсутствие полноценное завтрака провоцирует на перекус нездоровыми продуктами, что негативно сказывается на фигуре и здоровье.
Организация времени
Привычка просыпаться хотя бы на 30 минут раньше обычного сделает вас более организованным. Используйте это время для планирования предстоящего дня, ведь утром всегда думается лучше, недаром говорят – утро вечера мудренее.
Утренние часы - для тренировок
Стремитесь поддерживать себя в форме, но часто на тренировки не хватает сил и времени? Попробуйте посвятить им утренние часы. Вы не только зарядитесь энергией, но и начнёте день с чувством выполненного долга перед собой и своей фигурой.
Время тишины
Ранний подъём подарит замечательную возможность насладиться утренней тишиной, в которой нет суеты и шума. Это прекрасная возможность погрузиться в свои мысли, неспешно попивая ароматный кофе, почитать интересную книгу, изучить что-то новое или заняться любимым хобби.
Утро задаёт тон дня
В спешке мы склонны многое забывать, например, захватить обед или сделать важные вещи, а выбегая из дома в панике вспоминаем выключен ли утюг. Такое начало дня омрачает настроение, что может негативно отразиться на событиях всего дня. Ранний подъём поможет задать позитивный старт.
Больше возможностей
Самые успешные люди – ранние пташки. В их дне 24 часа, но они многое успевают. После хорошего ночного отдыха человек находится на пике эффективности. Утром практически нет отвлекающих факторов, и это позволяет всё запланированное сделать быстрее и лучше.
Улучшение качества сна
В конце долгого и продуктивного дня организм подаёт сигналы - настало время отдыха. Ранний отход ко сну и подъём позволят стабилизировать свои циркадные ритмы. Это делает возможным улучшить качество сна и чувствовать себя более энергичным на протяжении дня.
Теги: Донбасс, сон, будильник, утро
- Опасные детские забавы чреваты взрослыми заболеваниями
- Киевское «Динамо» разгромило донецкий «Шахтер»
- Как Овечкин через корреспондента "Донбасса" поздравил Лацо
- Эдуардо: "Я соскучился по игре"
- Поставь себе футбольную печать!
- Дело Рыбки. Спортивный арбитражный суд Лозанны оставил в силе дисквалификацию
- Нюансы и правила: Как переселенцу получить жилье в Мариуполе08:31
- «Бесплатный пункт пребывания» возле блокпоста «ДНР» под Горловкой оказался платным07:46
- На Донбассе орудует опасная группа ведьм: в ООС мистическая чертовщина07:30
- "Жара" под Марьинкой, боевики "ДНР" пытаются прорвать фронт: российских наемников отбросили шквальным огнем 07:15
- Агенты Кремля агитируют жителей Донбасса получать российские паспорта21:33
- Возле кафе в Мариуполе открыли стрельбу: двое раненых19:41
- На Донбассе НВФ глушили беспилотник ОБСЕ19:12
- Донецк превращают в свалку. Местные жители публикуют свежее фото18:39
- В Париж едут боевики "Пятнашек": командир бригады "ДНР" пообещал подкрепление "желтым жилетам"18:08
- Дончане жалуются, что им приходится ездить в маршрутках под дулом автомата17:39
- В Мали террористы напали на базу ООН08:46
- Лариса Ницой предложила заменить попкорн на бахканци08:35
- Нюансы и правила: Как переселенцу получить жилье в Мариуполе08:31
- "Крыма нам мало..." - священник Московского патриархата призвал Россию захватить Киев, видео вызвало скандал08:18
- Украинцы предложили сделать льготные сигареты для пенсионеров08:00
- «Бесплатный пункт пребывания» возле блокпоста «ДНР» под Горловкой оказался платным07:46
- На Донбассе орудует опасная группа ведьм: в ООС мистическая чертовщина07:30
- "Жара" под Марьинкой, боевики "ДНР" пытаются прорвать фронт: российских наемников отбросили шквальным огнем 07:15
- Названы ранние признаки развития диабета22:30
- Почему надо по утрам вставать пораньше22:02
- Названы ранние признаки развития диабета22:30
- Почему надо по утрам вставать пораньше22:02
- Приметы на 21 января: что категорически нельзя делать21:03
- Отказ от завтрака: ученые рассказали о последствиях13:17
- Черная невеста по знаку Зодиака: кому не видать женского счастья12:57
- Иванов день 20 января: чего категорически нельзя делать10:35
- Названа каша, способная заменить мясо17:00
- Эти продукты врачи советуют включить в ежедневный рацион15:47
- Любители одиночества: кто из Знаков Зодиака не терпит компании13:03
- Крещение Господне: что категорически нельзя делать в этот день11:40
- Ярко и необычно: этим Знакам Зодиака 2019 год обещает много счастья
- Люди Медведчука приступили к прямым переговорам с боевиками "Л/ДНР": Перлин проговорился о планах по Донбассу
- В "ДНР" на блокпостах остались ночевать сотни человек: "Реальный ад, в этот ужас Пушилина надо"
- Ликвидированные Захарченко, Гиви и Моторола стали персонажами популярного в Сети флешмоба
- Проблемы с пенсиями в Украине: как и почему урежут выплаты
- Видео: дорога "ада" из Донецка в Луганск - чего "добился" оккупированный Донбасс, отказавшись от Украины
- "ДНР" живет именем Закона Украины, так чья мы тогда территория", - блогер
- Дончане жалуются, что им приходится ездить в маршрутках под дулом автомата
- На Донбассе уничтожена техника террористов РФ: ВСУ показали "супердрон", которого лишились боевики
- «Не стало «Ханта»: в соцсети публикуют фото погибшего члена НВФ из Иркутска