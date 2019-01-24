Беда не пожалеет: не разрешайте гостям делать подобное у вас дома

24.01.2019 12:16

У наших предков существует множество традиций и смежных с ними предрассудков. Немало народных примет действуют в жизни, об этом говорят многие. Так недавно, знатоки предупредили о бытовой ежедневной, но, как оказалось, опасной детали относительно гостеприимных вечеров у вас дома.

Известно, если гость в доме появляется часто и решил вымыть за собой посуду просто для того, чтобы помочь и сделать приятное — проблем можно не ждать. Человек с добрыми помыслами, которого все члены семьи знают давно, не принесет в семью скандалов и неприятностей.

Если же дальние родственники помыли посуду, то это обещает частые встречи с ними. В случае если эти гости долгожданные, мытье посуды принесет семье удачу и быстрое путешествие.

Мыть посуду в гостях у своих родителей — хорошая примета. Помощь таким родственникам привлекает удачу всем членам семьи.

А если девушка моет посуду в гостях — «намывает» себе хорошего жениха. Однако эта примета может обещать скорую неверность мужа, если девушка в отношениях.

Свекровь моет посуду в доме невестки — скоро быть ссоре между этими женщинами.

Визитер моет руки над посудой — семью ждут проблемы с деньгами.

Гость помыл за собой чашку — будет быстрая ссора и конфликты с ним. Избежать этого можно, если хозяйка возьмет щепотку соли и бросит ее через левое плечо.

Незваный гость убрал за собой посуду — из дома уйдут счастье и удача.

Источник: https://from-ua.com