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Диетологи подсказали, от каких продуктов желательно отказаться после 30 лет

24.01.2019 18:32
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Диетологи подсказали, от каких продуктов желательно отказаться после 30 лет

С возрастом требуют пересмотра многие привычки, в том числе – пищевые.

Так, американское издание My Domaine совместно с экспертами в области здорового питания и ведущими диетологами составило вписок из 5 продуктов, которых необходимо избегать после 30-ти лет – в особенности женщинам.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Космо.

Возглавляет рейтинг сахар, провоцирующий воспалительные процессы в организме и повреждающий волокна коллагена и эластина, которые отвечают за молодость и здоровье кожи. Причем, отказ от чистого сахара не решит проблему, ведь во многих продуктах содержится «скрытый» сахар, количество которого ты также должна регулировать.

За ним следуют разнообразные искусственные приправы и соусы: эксперты рекомендуют заменить их натуральными специями и приготовленными собственноручно соусами.

Девушкам после 30-ти (и до, собственно, тоже) рекомендуется отказаться от некачественных макаронных изделий, позволяя себе лишь пасту из твердых сортов пшеницы.

Из рациона следует вычеркнуть также выпечку и белый хлеб, содержащие большое количество сахара и глюкозы, которые могут нарушить выработку организмом коллагена и многих белков. Отдавай предпочтение цельнозерновому хлебу и полезным сладостям.

Вопреки всем мифам о пользе диетических напитков, специалисты не советуют принимать их девушкам после 30-ти: вредные вещества в их составе оказывают негативное влияние на гормоны щитовидной железы.



Теги: Донбасс, диетолог, продукты
 
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