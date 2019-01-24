Все рубрики раздела
- Диетологи подсказали, от каких продуктов желательно отказаться после 30 лет18:32
- Диетологи рассказали, сколько куриных яиц желательно съедать в неделю16:03
- Берегись подделки: эксперты назвали продукты, которые чаще всего фальсифицируют в Украине13:48
- Беда не пожалеет: не разрешайте гостям делать подобное у вас дома12:16
- Это народное средство поможет быстро отрастить длинные волосы09:30
- 5 способов вспомнить свою прошлую жизнь самостоятельно08:46
- Из принцессы в ведьму: так по знаку зодиака меняются женщины после свадьбы08:12
- У аспирина нашли опасный побочный эффект 21:10
- Трихологи назвали основные причины выпадения волос19:31
- Медики подсказали, какая поза для сна может спровоцировать боли в спине16:05
Диетологи подсказали, от каких продуктов желательно отказаться после 30 лет
С возрастом требуют пересмотра многие привычки, в том числе – пищевые.
Так, американское издание My Domaine совместно с экспертами в области здорового питания и ведущими диетологами составило вписок из 5 продуктов, которых необходимо избегать после 30-ти лет – в особенности женщинам.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Космо.
Возглавляет рейтинг сахар, провоцирующий воспалительные процессы в организме и повреждающий волокна коллагена и эластина, которые отвечают за молодость и здоровье кожи. Причем, отказ от чистого сахара не решит проблему, ведь во многих продуктах содержится «скрытый» сахар, количество которого ты также должна регулировать.
За ним следуют разнообразные искусственные приправы и соусы: эксперты рекомендуют заменить их натуральными специями и приготовленными собственноручно соусами.
Девушкам после 30-ти (и до, собственно, тоже) рекомендуется отказаться от некачественных макаронных изделий, позволяя себе лишь пасту из твердых сортов пшеницы.
Из рациона следует вычеркнуть также выпечку и белый хлеб, содержащие большое количество сахара и глюкозы, которые могут нарушить выработку организмом коллагена и многих белков. Отдавай предпочтение цельнозерновому хлебу и полезным сладостям.
Вопреки всем мифам о пользе диетических напитков, специалисты не советуют принимать их девушкам после 30-ти: вредные вещества в их составе оказывают негативное влияние на гормоны щитовидной железы.
Теги: Донбасс, диетолог, продукты
- Америка объявила украинца самым плодовитым киберпреступником мира
- Международный скандал: США признались, что испытывали в Японии биологическое оружие
- Эпический провал: роскошные раритетные автомобили рухнули в дыру (ФОТО)
- Онлайн-трансляция: Россия и США договорились по Крыму (ФОТО + ВИДЕО)
- Пророссийские активисты отказываются освободить американского журналиста
- Россия обвиняет Штаты и считает чужие деньги
- Пушилин рассказал, что будет с мобильной связью Vodafone в 2019 году20:30
- Кремль хочет вернуть Украину и имеет 3 сценария: раскрыты секретные данные19:43
- Командующий ООС прогнозирует скорое наступление подразделений НВФ18:48
- ОБСЕ зафиксировала на Донбассе танки и вооружение боевиков около населенных пунктов16:45
- Переселенцы начали регистрироваться на избирательных участках15:00
- На Донетчине члена НВФ «народной милиции ЛНР» приговорили к 10 годам тюрьмы14:45
- "Мертвые на улицах и пылающий огонь", - боевики "ДНР" провели обстрел по Мариуполю14:15
- Искалеченный боевик "ДНР" умер прямо на улице: в Сети рассказали, что ждет "защитников" Донбасса в тылу13:20
- В Донецк через Дебальцево проехала колонна «Уралов» с боевиками в маскхалатах12:47
- Пушилин объявил в ОРДО «год русского языка»12:30
- Социальные стипендии военным будут платить по-новому: Кабмин изменил порядок выплат22:31
- В Украине запретили один из видов этиловых спиртов21:30
- Нибиру выбрала новые "жертвы": "воронка смерти" затащит Японию, с лица Земли исчезнут некоторые российские города21:15
- Польша пошла на примирение с Украиной21:00
- Никаких поблажек: в Украине предложили отменить субсидии20:48
- Пушилин рассказал, что будет с мобильной связью Vodafone в 2019 году20:30
- "Мне пять лет ждать не нужно". Владимир Зеленский сделал заявление20:15
- Погода на неделю: много снега20:01
- Кремль хочет вернуть Украину и имеет 3 сценария: раскрыты секретные данные19:43
- В «Газпроме» озвучили сумму расходов на газопроводы в обход Украины19:28
- Диетологи подсказали, от каких продуктов желательно отказаться после 30 лет18:32
- Диетологи рассказали, сколько куриных яиц желательно съедать в неделю16:03
- Берегись подделки: эксперты назвали продукты, которые чаще всего фальсифицируют в Украине13:48
- Беда не пожалеет: не разрешайте гостям делать подобное у вас дома12:16
- Это народное средство поможет быстро отрастить длинные волосы09:30
- 5 способов вспомнить свою прошлую жизнь самостоятельно08:46
- Из принцессы в ведьму: так по знаку зодиака меняются женщины после свадьбы08:12
- У аспирина нашли опасный побочный эффект 21:10
- Трихологи назвали основные причины выпадения волос19:31
- Медики подсказали, какая поза для сна может спровоцировать боли в спине16:05
- «Ждем великих перемен»: в Донецке скопление скорых, по улицам новые блокпосты
- ВСУ разгромили крупную колонну российской бронетехники под Дибровкой
- «История с "котлами" повторится»: Главари ОРДО обратились к бойцам ВСУ
- В Донецке и Макеевке останавливают весь транспорт. Идет повальная проверка
- Боевики «ДНР» на блокпосту в Еленовке считают, что в Донецке «все инвалиды»
- В ОРДО «гаишники» угрожают конфисковывать авто с украинскими госномерами
- Командующий ООС прогнозирует скорое наступление подразделений НВФ
- В Москве жестоко убит член НВФ из Луганска
- КПВВ, которые нас убивают
- «Найден мертвым на пересечении дорог»: в ОРДО жестоко убили члена НВФ