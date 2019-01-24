Все рубрики раздела
- Диетологи подсказали, от каких продуктов желательно отказаться после 30 лет18:32
- Диетологи рассказали, сколько куриных яиц желательно съедать в неделю16:03
- Берегись подделки: эксперты назвали продукты, которые чаще всего фальсифицируют в Украине13:48
- Беда не пожалеет: не разрешайте гостям делать подобное у вас дома12:16
- Это народное средство поможет быстро отрастить длинные волосы09:30
- 5 способов вспомнить свою прошлую жизнь самостоятельно08:46
- Из принцессы в ведьму: так по знаку зодиака меняются женщины после свадьбы08:12
- У аспирина нашли опасный побочный эффект 21:10
- Трихологи назвали основные причины выпадения волос19:31
- Медики подсказали, какая поза для сна может спровоцировать боли в спине16:05
Диетологи рассказали, сколько куриных яиц желательно съедать в неделю
Эксперты указали на полезные и вредные свойства продукта.
Куриные яйца – одно из самых лучших дополнений к рациону питания в сезон холодов, они богаты полезными для здоровья нутриентами.
Но подходит ли этот продукт абсолютно всем, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Чаще всего опасения по поводу употребления куриных яиц связаны с содержащимся в них холестерином. Действительно, в одном яйце содержится более 200 мг холестерина. Но на самом деле при усвоении яичный холестерин уравновешивается другим компонентом, лецитином, - и не наносит вреда организму человека. К тому же холестерин априори необходим организму в умеренных дозах, так как он участвует в процессах регуляции работы сердечно-сосудистой системы.
С точки зрения диетологии, нужно съедать около 4-6 яиц в неделю. Ученые отмечают, что людям, у которых уже повышен холестерин в крови, следует съедать не более 2 желтков и 6-8 белков в неделю. Также специалисты предостерегли о том, что небольшой процент людей не может позволить себе употреблять блюда из яиц – их организм в силу генетических особенностей не в состоянии переварить данный продукт.
Помимо этого эксперты предупредили об опасности употребления яиц в сыром виде – такая привычка может поспособствовать появлению кишечной инфекции сальмонеллеза. В то же время, по их словам, этот продукт не нуждается в чрезмерной обработке: просто сваренное яйцо предпочтительнее всего для здоровья, так в нем при этом сохраняется максимальное количество полезных веществ.
«Последние исследования доказывают, что яйца помогают сбросить вес, не причиняя вреда организму. Куриные яйца улучшают работу легких, борются с бактериями, и понижают риск раковых заболеваний. Еще один плюс в пользу куриных яиц – поддержание в норме артериального давления», - констатировали медики.
Теги: Донбасс, здоровье, диетолог, яйца
- Диетологи объяснили, почему обязательно нужно завтракать
- Сколько меда можно съедать в течение дня
- Финики со стародавних времен известны своими целебными свойствами
- Известный диетолог раскрыл секрет: 9 сочетаний продуктов, усиливающие полезные свойства друг друга!
- Диетологи объяснили, когда вино полезно для фигуры
- Украинский диетолог рассказала, почему сало следует включить в рацион
- Пушилин рассказал, что будет с мобильной связью Vodafone в 2019 году20:30
- Кремль хочет вернуть Украину и имеет 3 сценария: раскрыты секретные данные19:43
- Командующий ООС прогнозирует скорое наступление подразделений НВФ18:48
- ОБСЕ зафиксировала на Донбассе танки и вооружение боевиков около населенных пунктов16:45
- Переселенцы начали регистрироваться на избирательных участках15:00
- На Донетчине члена НВФ «народной милиции ЛНР» приговорили к 10 годам тюрьмы14:45
- "Мертвые на улицах и пылающий огонь", - боевики "ДНР" провели обстрел по Мариуполю14:15
- Искалеченный боевик "ДНР" умер прямо на улице: в Сети рассказали, что ждет "защитников" Донбасса в тылу13:20
- В Донецк через Дебальцево проехала колонна «Уралов» с боевиками в маскхалатах12:47
- Пушилин объявил в ОРДО «год русского языка»12:30
- Социальные стипендии военным будут платить по-новому: Кабмин изменил порядок выплат22:31
- В Украине запретили один из видов этиловых спиртов21:30
- Нибиру выбрала новые "жертвы": "воронка смерти" затащит Японию, с лица Земли исчезнут некоторые российские города21:15
- Польша пошла на примирение с Украиной21:00
- Никаких поблажек: в Украине предложили отменить субсидии20:48
- Пушилин рассказал, что будет с мобильной связью Vodafone в 2019 году20:30
- "Мне пять лет ждать не нужно". Владимир Зеленский сделал заявление20:15
- Погода на неделю: много снега20:01
- Кремль хочет вернуть Украину и имеет 3 сценария: раскрыты секретные данные19:43
- В «Газпроме» озвучили сумму расходов на газопроводы в обход Украины19:28
- Диетологи подсказали, от каких продуктов желательно отказаться после 30 лет18:32
- Диетологи рассказали, сколько куриных яиц желательно съедать в неделю16:03
- Берегись подделки: эксперты назвали продукты, которые чаще всего фальсифицируют в Украине13:48
- Беда не пожалеет: не разрешайте гостям делать подобное у вас дома12:16
- Это народное средство поможет быстро отрастить длинные волосы09:30
- 5 способов вспомнить свою прошлую жизнь самостоятельно08:46
- Из принцессы в ведьму: так по знаку зодиака меняются женщины после свадьбы08:12
- У аспирина нашли опасный побочный эффект 21:10
- Трихологи назвали основные причины выпадения волос19:31
- Медики подсказали, какая поза для сна может спровоцировать боли в спине16:05
- «Ждем великих перемен»: в Донецке скопление скорых, по улицам новые блокпосты
- ВСУ разгромили крупную колонну российской бронетехники под Дибровкой
- «История с "котлами" повторится»: Главари ОРДО обратились к бойцам ВСУ
- В Донецке и Макеевке останавливают весь транспорт. Идет повальная проверка
- Боевики «ДНР» на блокпосту в Еленовке считают, что в Донецке «все инвалиды»
- В ОРДО «гаишники» угрожают конфисковывать авто с украинскими госномерами
- Командующий ООС прогнозирует скорое наступление подразделений НВФ
- В Москве жестоко убит член НВФ из Луганска
- КПВВ, которые нас убивают
- «Найден мертвым на пересечении дорог»: в ОРДО жестоко убили члена НВФ