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Диетологи рассказали, сколько куриных яиц желательно съедать в неделю

24.01.2019 16:03
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Диетологи рассказали, сколько куриных яиц желательно съедать в неделю

Эксперты указали на полезные и вредные свойства продукта.

Куриные яйца – одно из самых лучших дополнений к рациону питания в сезон холодов, они богаты полезными для здоровья нутриентами. 

Но подходит ли этот продукт абсолютно всем, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.

Чаще всего опасения по поводу употребления куриных яиц связаны с содержащимся в них холестерином. Действительно, в одном яйце содержится более 200 мг холестерина. Но на самом деле при усвоении яичный холестерин уравновешивается другим компонентом, лецитином, - и не наносит вреда организму человека. К тому же холестерин априори необходим организму в умеренных дозах, так как он участвует в процессах регуляции работы сердечно-сосудистой системы. 

С точки зрения диетологии, нужно съедать около 4-6 яиц в неделю. Ученые отмечают, что людям, у которых уже повышен холестерин в крови, следует съедать не более 2 желтков и 6-8 белков в неделю. Также специалисты предостерегли о том, что небольшой процент людей не может позволить себе употреблять блюда из яиц – их организм в силу генетических особенностей не в состоянии переварить данный продукт.

Помимо этого эксперты предупредили об опасности употребления яиц в сыром виде – такая привычка может поспособствовать появлению кишечной инфекции сальмонеллеза. В то же время, по их словам, этот продукт не нуждается в чрезмерной обработке: просто сваренное яйцо предпочтительнее всего для здоровья, так в нем при этом сохраняется максимальное количество полезных веществ.

«Последние исследования доказывают, что яйца помогают сбросить вес, не причиняя вреда организму. Куриные яйца улучшают работу легких, борются с бактериями, и понижают риск раковых заболеваний. Еще один плюс в пользу куриных яиц – поддержание в норме артериального давления», - констатировали медики.



Теги: Донбасс, здоровье, диетолог, яйца
 
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