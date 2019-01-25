Переселенцам не выплачивают долги по пенсиям: Юрист рассказала, что делать

25.01.2019 11:38

Пока будет длиться судебное разбирательство по иску против Кабинета министров Украины по обжалованию отдельных положений Постановления №365, пенсионерам-переселенцам, которых лишили пенсий, нужно не медлить и добиваться выплат задолженности в суде, а для выигрыша процесса необходимо предпринять несколько шагов. Об этом рассказала юрист общественной организации «Донбасс SOS» Мария Красненко.

По ее словам, правозащитники прежде всего рекомендуют переселенцам обращаться на правительственную «горячую линию» 1545 и оформлять по телефону жалобу, что не выплачивается пенсия или социальные виды помощи. «Обязательно указывайте, что причиной является дискриминационное постановление №335, которое вступило в силу в мае 2018 года. Также обязательно оставляйте жалобу у Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Образцы заявления вы можете найти на нашем сайте», – рассказывает юрист.

«В обязательном порядке вы должны обратиться в Пенсионный фонд, на учете которого вы стоите, с заявлением относительно выплаты этой суммы недополученной пенсии. Вы обязательно должны заявить об этом факте и получить письменный ответ относительно вашей ситуации. Почему это важно? Потому что очень часто людям на местах и непосредственно вам могут говорить: "Ждите, постановление скоро будет". Но вы должны понимать, что людям, которые обратились в мае 2018 года [за получением задолженности по пенсии], по состоянию на сегодня долги до сих пор не выплатили», – отмечает Красненко.

Она акцентировала, что те люди, которые получили письменные ответы от Пенсионного фонда, потом обращаются в суд. «Некоторые из них уже получили задолженность, потому что суды становятся на сторону гражданина и его прав, исходя из того, что положение, которое определяет порядок выплаты задолженности уже определено законом», – сообщила представитель «Донбасс SOS».

Правозащитница также сообщила, что пенсионеры могут обращаться в «Донбасс SOS», где им помогут правильно составить иск, уточнить требования, согласно украинскому законодательству.

Представитель «Донбасс SOS» подчеркнула, что в Украине давно законодательно определен механизм выплаты задолженности по пенсиям, а правительство банально экономит на гражданах, которые являются внутренне перемещенными лицами.

Источник Донецкие новости.